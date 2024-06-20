Зміст:
  1. FPV-дрони. Тренд на полювання
  2. Орлан, Зала, Ланцет. "Тріо" російської армії
  3. Відстань – більше не проблема
  4. Технологічна хвиля. Як все це міняє війну

LIGA.net запустила цикл статей першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна і директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака.

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Це друга частина статті про те, яку роль дешевше та масовіше озброєння відіграє у інтенсивній війні на виснаження – цього разу на землі. Першу частину читайте тут: Прорив у небі та в морі.

Різноманітні типи дронів на сучасній війні відчутно "потіснили" традиційну наземну техніку. Якщо не будуть знайдені нові рішення щодо протидії безпілотникам, йдеться про можливість утворення сірої (у перспективі – мертвої) зони для техніки.

На практиці це вже спостерігалося під час штурмів Авдіївки та північної Харківщини, включно із наступом на Вовчанськ. Противник використовував малі групи піхоти (в традиціях РФ – безжалісно), тоді як техніку з міркувань безпеки залишав далеко позаду. 

Такий тип війни зменшив традиційну впевненість деяких типів озброєнь або вимагає їх швидкої модернізації з урахуванням додаткового захисту. Це відбувається з ухилом до дешевших рішень – у відповідь на появу масових озброєнь нового типу.

Наприклад, у РФ проти українських дронів почали наварювати захисні металеві сітки та встановлювати компактні комплекси РЕБ (нерідко просто нашвидкуруч прив’язуючи їх на броні). 

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