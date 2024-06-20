Содержание:
  1. FPV-дроны. Тренд на охоту
  2. Орлан, Зала, Ланцет. "Трио" русской армии
  3. Расстояние – больше не проблема
  4. Технологическая волна. Как все это меняет войну

LIGA.net запустила цикл статей первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина и директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

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Это вторая часть статьи о том, какую роль более дешевое и массовое вооружение играет в интенсивной войне на истощение – на этот раз на земле. Первую часть читайте здесь: Прорыв в небе и море.

Разнообразные типы дронов на современной войне ощутимо "потеснили" традиционную наземную технику. Если не будут найдены новые решения по противодействию беспилотникам, речь идет о возможности создания серой (в перспективе – мертвой) зоны для техники.

На практике это уже наблюдалось во время штурмов Авдеевки и северной части Харьковской области, включая наступление на Волчанск. Противник использовал малые группы пехоты (в традициях РФ – безжалостно), тогда как технику по соображениям безопасности оставлял далеко позади.

Такой тип войны снизил традиционную уверенность некоторых типов вооружений или требует их быстрой модернизации с учетом дополнительной защиты. Это происходит с уклоном на более дешевые решения – в ответ на появление массовых вооружений нового типа.

Например, в РФ против украинских дронов начали наваривать защитные металлические сетки и устанавливать компактные комплексы РЭБ (нередко просто на скорую руку привязывая их на броне).

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