Прорив у небі та в морі. Як дешеві технології змінюють поле бою сучасної війни

LIGA.net запустила цикл статей першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна і директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Першу – про те, як російські атаки на Україну сколихнули світовий ринок розробок ППО та ПРО – ви можете прочитати за посиланням.

Друга стаття - аналіз того, яку роль дешевше та масовіше озброєння грає у інтенсивній війні на виснаження.

Спойлер від LIGA.net: у повітрі все складно – говорити про паритет із РФ на найближчі рік-два "просто несерйозно". A от у морі "сталася фантастика" – крилаті ракети й морські дрони відтіснили колись розхвалений російський флот від Криму та затиснули під Новоросійськом. Як таке стало можливо? Про все це – далі.

Зрозуміло, що вигляд війни на конкретному етапі залежить далеко не тільки від рівня технологій сторін, що воюють, та озброєнь. На це впливає величезна кількість факторів – від наявності ресурсів, мотивації та вишколу військових до кількості тих самих озброєнь і інфраструктури для їх підтримки у готовності (відновлення, ремонту, модернізації, виробництва тощо). Навіть особистість полководця може стати ключовим фактором на якомусь етапі війни.

Однак не буде перебільшенням і твердження, що у війні в Україні у 2022-2024 роках саме рівень технологій вийшов на перший план. Отже, саме цей аспект досліджується в даному матеріалі.

Сучасна війна характеризується нечуваною інтенсивністю та надзвичайно швидкими технологічними змінами. Війна РФ проти України у 2022-2024 роках показала, що жодна країна не здатна витримати нинішній рівень інтенсивності, і вже з 2022 року це викликало змагання двох мегаблоків у частині здатності "штампувати" практично незліченну кількість озброєнь та боєприпасів.

Це породило нові виклики, пов'язані передусім зі значними трансформаціями поля бою, та почало докорінно змінювати тактику. І зрештою, ці технологічні зміни вже впливають на стратегію сучасної війни та фактично формують її новий вигляд.

Показово, що ключовим елементом змін стала саме вартість нових, дешевих озброєнь, які здатні за рахунок масового застосування виснажувати або знищувати дорожчі. Це ставить під сумнів здатність тривалий час ефективно вести високотехнологічну війну, навіть найбільш ресурсно багатими країнами світу.

"У Росії 20-кратна перевага". Вартість диктує тактику

Внаслідок багатьох причин, у першу чергу через відсутність належної підготовки України до широкомасштабної війни у площині переозброєння, український опір 2022-2024 років є комбінованою війною з тенденцією до нарощування високотехнологічних озброєнь (шляхом допомоги зовнішніх партнерів) та масових, дешевих ОВТ в рамках розгортання вітчизняного ОПК.

Йдеться про одночасне використання як дорогих, досить технологічних систем, на кшталт комплексів ПРО Patriot із ракетами-перехоплювачами PAC-3 комплексу Patriot вартістю до $4 млн за штуку, так і порівняно простих FPV-дронів вартістю $500-700.

І те, й інше видавало дивовижні результати.

Симбіоз використання нової високотехнологічної, дорогої та порівняно дешевої, але масової зброї, що швидко масштабується, поглиблювався з інтенсивністю самої війни упродовж 27 місяців.

Найбільше на темпи нарощування порівняно дешевих озброєнь в Україні вплинули два взаємопов’язані фактори: дефіцит інших ОВТ та здатність дещо швидко самостійно розвивати та масштабувати простіші й дешевші озброєння з елементами новітніх інноваційних рішень – у наведенні, переданні даних, веденні розвідки, автоматизації і роботизації процесів управління зброєю, у використанні новітніх досягнень матеріалознавства.

Це, наприклад, стосувалося FPV-дронів та різних інших типів безпілотників, включно з морськими та наземними.

Кількість FPV-дронів різко збільшилася в Силах оборони саме внаслідок необхідності покриття дефіциту артилерії та боєприпасів. Але й тут навіть на рівні порівняння вартості дронів та артбоєприпасів перевага залишиться за дронами.

Якщо FPV-дрон орієнтовно обійдеться в $500-700, і навіть такий самий дрон із тепловізором або системою автоматичного захоплення цілі навряд чи коштуватиме більш ніж $2000, то вартість 155-мм артснарядів, які на початку великої війни можна було купити за $800, збільшилася за перший рік вдвічі, а до кінця 2023 року вже була на рівні $5500, у 2024 році підскочила аж до $8000 за одиницю. Вартість одного 155-міліметрового артбоєприпасу на кінець 2023-го становила близько $5500, а в лютому 2024-го – $8000.

Не менш показово, що від початку випуску в серію у 2000-х Пентагон купував кожен американський снаряд M982 Excalibur за неймовірні $100 000-150 000. Пізніше вартість його дещо знизилася.

"Але, станом на листопад 2013 року, армія США здійснила лише 700 бойових пострілів снарядами Excalibur. Чи така інтенсивність можлива під час російсько-української війни, коли противник випускав інколи по 10 000 снарядів щодня?"

До того ж, в усьому світі компоненти для боєприпасів, наприклад, порохи й метальні заряди, стали несподіваним дефіцитом. І хоча дрони здатні виконати менше половини функцій артилерії, їх використання на практиці якщо не компенсувало, то точно почало заміщувати засоби артилерії. Ефект від новітніх ОВТ Сили оборони часто досягали за рахунок раптовості, неочікуваного для противника використання та креативності в організації та проведенні операцій.

З часом внаслідок вдалого полювання безпілотні системи почали буквально тиснути та відчутно зменшувати роль на полі бою танків й іншої бронетехніки, та навіть артилерії, кораблів і ще чимало інших традиційних озброєнь. А враховуючи зростання можливостей автоматизації безпілотних авіаційних комплексів (БАК) їх використання стало безпечнішим, ніж, наприклад, сучасні ПТРК.

Фото: KATERYNA KLOCHKO/EPA

Отже, удосконалення управління БАК та інших безпілотних платформ (морських роботизованих комплексів – МРК, та наземних роботизованих комплексів – НРК) почало відігравати майже революційну роль у застосуванні ОВТ у сучасній війні.

Розвиток відбувався двома паралельними, але взаємопов’язаними шляхами – втіленням досконалішого програмування та навіть елементів штучного інтелекту та удосконаленням засобів зв’язку, передання даних, стійкості до РЕБ та самого дистанційного управління. Але вартість комплексу завжди мала значення.

Противник України пішов тим самим шляхом.

Перехід РФ до такої ж комбінованої форми ведення війни був обумовлений великими втратами техніки на полі бою, неготовністю економіки до лінійного поповнення втрат техніки, а також усвідомленням переваг нових, дешевих технологій.

До того ж, Кремль почав усвідомлювати безперспективність ставок на ракетну складову як на основний тип атакуючих озброєнь. Не відмовляючись від ракет, він зробив їх лише допоміжною зброєю.

Використання кількох тисяч високоточних, дорогих ракет (умовно високотехнологічних, оскільки певна їх частина, зокрема гіперзвукові "Кинжал" та "Циркон", не підтвердила заявлені характеристики) не дало очікуваного ефекту. Станом на травень 2024 року йдеться про застосування понад 6000 ракет.

"Маючи 20-кратну перевагу у дальності засобів ураження, Росія не спромоглася досягти перелому у війні над противником, який мав у арсеналі хіба що модернізовані тактичні ракети "Точка" дальністю дії близько 70 км, а пізніше ще невелику кількість переданих західними партнерами крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG".

Значною мірою, ефективність опору була забезпечена появою сучасних засобів ППО-ПРО західного виробництва та ще героїчною роботою українських зенітників. Але такий неочікувано низький результат застосування ракет змусив РФ прискорити налагодження розгорнутого виробництва порівняно дешевих засобів розвідки та ураження – безпілотних авіаційних комплексів (БАК) сімейств "Ланцет", "Орлан" та "Герань" (Shahed), дешевих FPV-дронів.

Ланцет (Фото: Мілітарний)

Активний пошук дешевих засобів ураження також привів РФ до модернізації та нарощування виробництва керованих авіаційних бомб типу КАБ з УМПК. Тут можна констатувати, що противник у небі навіть раніше за Україну почав застосування асиметричної "москітної" стратегії, а саме, виснаження дорогих засобів ППО-ПРО масовим застосуванням БАК "Герань" (Shahed), які коштують непорівнянно з ракетами ($20 000-40 000 за дрон).

Усі російські озброєння, які надали їй переваги на полі бою, відносяться до не нової, не високотехнологічної зброї, але забезпечення їх масового використання надало результат.

Отже, під час війни РФ проти України у 2022-2024 роках дрони перетворилися на універсальний тип високоточної зброї. Це спричинило сплеск пошуків ефективних засобів протидії, зокрема зброї на нових фізичних принципах. Чим далі триває війна на виснаження, тим дешевші й масовіші технології гратимуть роль.

Водночас принципи залишилися незмінними: найбільше значення мають досягнення у швидкості-точності розвідки та у розвитку високоточних засобів ураження, у площині точність-дальність.

Паритету не буде? Боротьба за домінування у небі

Військові огляди свідчать, що бойовий літак залишається однією з найвагоміших платформ, що забезпечують переваги у сучасній війні.

Упродовж 27 місяців масштабної російської війни в Україні зберігся традиційний характер бойових дій у моделі протистояння "бойова авіація – наземні засоби протидії", де системне збиття дороговартісних літаків стало можливим переважно завдяки застосуванню порівняно дорогих ракет сучасних ЗРК.

Хоча несистемні випадки також мали місце під час цієї війни – наприклад, перше збиття у квітні 2024-го дальнього стратегічного бомбардувальника Ту-22МЗ з радянського модернізованого ЗРК С-200 на відстані 308 км. Але й тут варто згадати неспівставні за порівнянням втрати: Ту-22М3 коштує близько $290 млн.

"Якщо відкинути резонансні випадки, то й типовий місяць війни виглядає як насиченим, так і досить загрозливим для авіації. Наприклад, упродовж травня 2024 року Сили оборони України знищили в небі над Донецькою областю щонайменше шість російських штурмовиків Су-25".

Це сигнал про дуже активне використання авіації. Лише за одну типову добу противник провів 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів. Водночас постійне активне застосування бойової авіації є непрямим свідченням гострого дефіциту боєприпасів до найбільш сучасних засобів протиповітряної оборони – повідомлення про збиття штурмовиків противника згадують армійське ППО, тоді як бомбардувальники Су-34 залишалися недосяжними.

Наслідки влучання КАБ, Оріхів (Фото: KATERYNA KLOCHKO/EPA)

У разі наявності в України потужного парку сучасних бойових літаків парадигма суперництва за домінування у небі могла б бути зовсім іншою та, скоріш за усе, відтворювала б шаблони війни третього покоління у трансформованій технологічній системі. Однак саме такий спосіб протидії України відчутно вплинув на сприйняття світом можливостей поліпшення системи наземного захисту неба.

Що стосується перспектив, то слід зауважити, що в очікуванні появи в ПС ЗСУ літаків F-16, наприкінці травня 2024 року, у РФ запустили повідомлення та кадри з винищувачем Су-30СМ2 з ракетами великої дальності ураження Р-37М (до 300 км). Водночас РФ має можливість оснастити ракетами "повітря-повітря" до 120 літаків.

За умов потреби України у щонайменше 150 літаках (відповідно до оцінки Повітряних сил), говорити про паритет із РФ у повітрі на найближчі один-два роки просто несерйозно. Однак кілька десятків літаків, в разі бажаної комплектації, на деяких напрямках можуть досягти зменшення застосування противником КАБів.

Загалом РФ мала неспівставну за потужністю та чисельністю бойову авіацію. Але засоби ППО-ПРО продемонстрували здатність досить серйозного стримування. Домінування РФ у небі мало місце лише у моменти гострого дефіциту боєприпасів до засобів ППО-ПРО в СОУ.

Такі моменти якраз і засвідчили значність впливу літаків на перебіг подій на війні. Зокрема, йдеться про здатність забезпечувати просування військ вглиб України завдяки щільним бомбардуванням керованими авіабомбами (часом у комплексі з артилерійськими атаками), коли противник почав скидати велику кількість бомб на відстані більш ніж за 50 км від лінії фронту.

Однак такі сплески домінування змінювалися сплесками втрат. Після захоплення Авдіївки упродовж місяця ВКС РФ втратили півтора десятки дорогих бомбардувальників, пару Су-35С та ще й літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Все це може свідчити про ефективну протидію сучасним літакам за умов наявності значної кількості засобів ППО-ПРО.

"Тож, попри зростання небезпеки для застосування у сучасній війні, бойові літаки зберегли своє положення на полі бою. Акценти майбутнього напевно будуть пов’язані зі збільшенням дальності застосування озброєння бойової авіації. Війна 2022 – 2024 років відчутно посилила роль засобів ППО-ПРО, розвиток яких різко пожвавився у світі".

А от перспективи вертольотів бойової підтримки у сучасній війні відчутно захиталися. Використання армійської авіації стало набагато складнішим та ризикованішим. Йдеться про обидві сторони.

Гелікоптери СОУ продовжували використовувати (зокрема під час оборони півночі Харківщини у травні-2024), але лише з величезним ризиком втрат. Вогневе ураження здійснювалося з надмалих висот, майже винятково з кабрування, точність нерідко не виправдовувала ризиків. Такі операції, як евакуація військових із Маріуполя у 2022 році, в 2024 році були б абсолютно неможливими.

Так само завдяки різноманітним засобам ураження, від ПЗРК до старих радянських ЗРК (у 2022 році навіть ПТРК) або відновлених застарілих західних HAWK, було знищено величезну кількість російських сучасних вертольотів. Наприклад, Ка-52 – щонайменше 25-30% від усього наявного парку (один гелікоптер такого типу коштує понад $16 млн). Щоправда, певна кількість гелікоптерів (та й літаків) знищувалася або виводилася з ладу на аеродромах – переважно високоточними засобами ураження.

Така занадто велика вразливість вертольотів на сучасному полі бою поставила під сумнів їх подальший розвиток як бойових платформ – без знайдених новітніх рішень захисту від сучасних засобів ППО. Не виключено, що акценти у майбутньому будуть зміщуватися у бік створення та використання саме безпілотних гвинтокрилих машин.

Загнали у Новоросійськ. Боротьба за домінування в морі

Може здаватися фантастичним, але роль кораблів Чорноморського флоту РФ із другої половини 2023 року почала зводитися до пуску крилатих ракет "Калібр". Якщо взяти до уваги практичну відсутність у України сучасних надводних кораблів, то подолання домінування противника в морі справді виглядає дивом.

Це почало відбуватися завдяки використанню крилатих ракет західного виробництва (хоча були й яскраві епізоди з чітким згадуванням модернізованих крилатих ракет "Нептун" розробки ДержККБ "Луч") та морських безпілотників Служби безпеки і Головного управління розвідки Міноборони України.

Вже в травні 2024 року під час знищення корабля ЧФ РФ "Циклон", який був носієм крилатих ракет "Калібр", як зброю для ракетного удару озвучили дві американські балістичні ракети ATACMS.

Ураження, виведення з ладу або ліквідація кораблів ЧФ РФ здійснювалися з опорою на розвіддані західних партнерів, інколи дорозвідку проводила агентура українських спецслужб.

"Так чи інакше, крилаті ракети й морські дрони за підтримки потужної розвідки відтіснили кораблі ЧФ РФ від Криму, затиснули колись розхвалений флот під Новоросійськом. Та здійснили такий рівень ураження (за деякими оцінками, понад 25% складу ЧФ РФ), що практично унеможливили проведення десантно-штурмової операції з моря".

За умов утримання таких самих темпів настане день, коли надводний флот буде позбавлений десантних кораблів та виявиться нездатним навіть для логістичної підтримки Кримського півострова.

Водночас озброєння російських кораблів, як і засоби ППО-ПРО РФ у випадках ураження кораблів у доках або в захищених бухтах розташування, виявилися безпорадними. У травні противник визнав брак спроможностей для відбиття атак, а один із розробників захисту флоту від надводних дронів заявив про необхідність забезпечення його тепловізійними комплексами (адже зазвичай МРК-камікадзе спрямовуються на зіткнення вночі).

До широкомасштабного вторгнення Росії на території України взагалі не виробляли безпілотні морські платформи.

Вартість потопленого 14 лютого 2024 року за допомогою безпілотників великого десантного корабля "Цезарь Куников" оцінювали в $60-70 млн. Потоплений у лютому МРК ГУР Міноборони ракетний катер "Ивановец" так само – у $60-70 млн.

У відкритих джерелах можна знайти інформацію, що приблизна вартість комплексу Magura V5 становить 10 млн грн, тобто не більш як $260 000. Про МРК СБУ Sea Baby ("Морський малюк") відомо, що дрон коштує 8,5 млн грн, тобто близько $220 000.

На середину квiтня 2024 року Sea Baby вже встигли атакувати 11 кораблів Чорноморського флоту РФ та Керченський міст. Якщо взяти до уваги системність атак та поступове нарощування "технологічності" (автономності, дальності дії, ваги бойової частини), критична вага такої зброї для противника стає очевидною.

Морський дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

Водночас Україна стрімко покращує їх характеристики – в 2024 році дальність застосування МРК збільшилася майже до 1000 км, а вага бойової частини – до тонни вибухівки. З’явилися зразки з додатковим озброєнням – МРК з інтегрованою в нього авіаційною ракетою Р-73 та навіть гібрид МРК-РСЗВ.

В серпні 2023 року у складі Військово-морських сил України було створено першу у світі бригаду морських безпілотних комплексів спеціального призначення. В Україні, де до широкомасштабної війни ніколи не виробляли МРК, в 2024 році розробками і виробництвом займалися не менш як п'ять-шість компаній. Водночас є чітка тенденція до розвитку вже ПРК – підводних роботизованих комплексів. Їх принципова відмінність від класичних торпед – надзвичайно мала помітність, безшумність та повна автономність.

Традиційна зброя нездатна протистояти сучасним інтелектуальним, водночас масовим засобам ураження. Це чітко підтверджує епізод боротьби за море наприкінці травня 2024 року: в ГУР підтвердили знищення двох російських транспортно-десантних катерів "Тунец" в ніч на 31 травня за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Настільки успішна спецоперація ГУР МО стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

З метою знешкодження дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію: літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Утім, ніщо не завадило розвідникам успішно виконати бойове завдання.

Але й ракети зробили свою філігранну справу. Флагман ЧФ РФ, ракетний крейсер "Москва", ліквідований українськими крилатими ракетами "Нептун" під час спецоперації в квітні 2022 року (де напевно надавалися розвіддані від партнерів та брав участь щонайменше один безпілотник), став найдорожчою військовою технікою, яку знищили Сили оборони України – його оцінили у $750 млн.

У вересні 2023 року в доках Севастопольського судноремонтного заводу "знайшовся" пошкоджений десантний корабель "Минск", вартість якого може становити $110 млн.

Або ще приклад: знищений крилатими ракетами великий десантний корабель ЧФ РФ "Новочеркасск" у районі Феодосії (в ніч на 26 грудня 2023 року) фахівці оцінили у $85 млн. Вартість однієї крилатої ракети орієнтовно становить близько одного мільйона доларів.

Отже, у сучасній війні кораблі відчутно втратили потенціал потужних бойових систем, принаймні це можна констатувати щодо ЧФ РФ. Попри зусилля противника щодо відновлення складу надводних кораблів та нарощування його чисельності, ці перспективи у військовій площині дедалі більш сумнівні.

Скоріш за усе, для унеможливлення домінування росіян у морі, окрім МРК, будуть активніше використовуватися високошвидкісні ракетні (патрульні) катери у складі груп чотирьох-шести одиниць ("москітна стратегія"), сучасне ракетне озброєння яких за підтримки потужної ракетної техніки з берега забезпечить можливість критичного ураження противника.

Другу частину статті Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака – "Війна на землі. Війна дронів" – читайте на LIGA.net 17 червня.