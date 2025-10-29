Мер Одеси Геннадій Труханов не був схожий на себе, коли робив відеозвернення, що з’явилося у його телеграм-каналі ввечері 12 жовтня. У ньому Труханов, стоячи у своєму кабінеті, інколи важко знаходив українські слова, які лише нещодавно опанував. Він повідомив, що його збираються позбавити українського громадянства.

Кілька разів меру, який рівно 20 років будував імідж небагатослівного і впевненого у собі ділового чоловіка, раптово бракувало повітря. Він просив про допомогу, хоча незрозуміло, на що саме розраховував. На петиції? Акції протесту? Бунт?

Петиція таки з’явилася. За добу вона набрала більше підписів, ніж вимагає закон для її розгляду президентом. Володимира Зеленського просили позбавити Труханова громадянства через нібито наявність у нього паспорта Росії, яку до тих пір заперечували і Труханов, і СБУ. Справжність цього паспорта досі під питанням.

LIGA.net почала працювати над портретом Геннадія Труханова кілька місяців тому. Весь цей час здавалося, що мер Одеси закріпився у своєму кріслі навічно.

Жоден судовий процес проти нього не обіцяв завершитися вироком. Жоден конкурент не виглядав достатньо сильним для чесного – і навіть нечесного – політичного змагання. Опоненти не мали нічого нового для дискредитації Труханова. Багато з них змирилися з його незмінним мерством, прийнявши його як менше зло.