Мэр Одессы Геннадий Труханов не был похож на себя, когда делал видеообращение, появившееся в его Телеграмм-канале вечером 12 октября. В нем Труханов, стоя в своем кабинете, иногда с трудом находил украинские слова, которыми только недавно овладел. Он сообщил, что его собираются лишить украинского гражданства.

Несколько раз мэру, который ровно 20 лет строил имидж немногословного и уверенного в себе делового мужчины, внезапно не хватало воздуха. Он просил одесситов о помощи, хотя непонятно, на что именно рассчитывал. На петиции? Акции протеста? На бунт?

Петиция таки появилась. За сутки она набрала больше подписей, чем требует закон для ее рассмотрения президентом. Владимира Зеленского просили лишить Труханова гражданства из-за якобы наличия у него паспорта России, которую до тех пор отрицали и Труханов, и СБУ. Подлинность этого паспорта до сих пор под вопросом.

ЛИГА.net начала работать над портретом Геннадия Труханова несколько месяцев назад. Все это время казалось, что мэр Одессы закрепился в своем кресле навечно.

Ни один судебный процесс против него не обещал завершиться приговором. Ни один конкурент не выглядел достаточно сильным для честного – и даже нечестного – политического соревнования. Оппоненты не имели ничего нового для дискредитации Труханова. Многие из них смирились с его бессменным мэрством, приняв его как меньшее зло.