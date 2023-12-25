В 2024 году Украине придется усилить дипломатическую борьбу за помощь западных партнеров. Контрнаступление-2023 не оправдало завышенных надежд, внимание от войны с Россией уже сейчас отвлекает конфликт на Ближнем Востоке, а в следующем году это будут делать еще и многочисленные выборы по обе стороны Атлантики.

"Вы видите из опросов, что люди в США уже не так увлечены продолжением помощи Украине, как в начале [полномасштабного] вторжения", – предупреждает LIGA.net Элизабет Хоффман, директор по связям с Конгрессом и правительством США в CSIS (Вашингтон).

Какие вызовы ждут Украины и ее партнеров в турбулентном 2024-м, будет ли помощь от США и ЕС? LIGA.net пообщалась с аналитиками одних из крупнейших think tank США, Британии, Германии, Польши и пересказывает главное.

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