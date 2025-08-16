Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня почали переговори в Анкориджі на Алясці. Ці переговори були спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні.

Це – перший в історії візит російського лідера на Аляску та перша поїздка Путіна в США з 2015 року.

Зустріч тривала близько трьох годин, хоча на початку повідомляли, що вона триватиме значно довше. Довгої особистої розмови сам на сам – не відбулось, сторони говорили у форматі "три на три".

"Зустріч була історичною, і дуже огидною, як на наш смак. Але це не був Мюнхен чи Ялта", – каже LIGA.net гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

Чому зустріч Трампа із Путіним була схожа на зустріч старих друзів;

Що Трамп називає прогресом у переговорах;

Якими є перші висновки за результатами цієї зустрічі.