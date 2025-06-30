"Немає нікого слабшого і безхребетнішого за західних політиків, – каже LIGA.net фінський генерал у відставці Пекка Товері. – Я знаю, бо я – один з них".

Товері – колишній голова військової розвідки Фінляндії, а нині – депутат Європарламенту (політична група Європейської народної партії).

Основна проблема Європи – дуже повільний старт, вважає він. Тож найкращий спосіб заповнити європейський дефіцит зброї – інвестувати в українську промисловість: "За час війни потужність українського військово-промислового комплексу зросла в 35 разів... Українське виробництво втричі дешевше і втричі швидше".

З інтерв'ю Товері LIGA.net ви дізнаєтесь:

  • як Фінляндія відновлює "вінтажні" виробництва, щоб зменшити залежність від китайського пороху;
  • скільки боєприпасів треба виготовити, щоб заповнити збройні сховища у Європі до "комфортного рівня";
  • чому російським спецслужбам так комфортно у країнах ЄС.

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