Інтерв'ю
Чому Путін – mummunpotkija і що Європі із цим робити. Інтерв'ю з фінським генералом Товері
"Немає нікого слабшого і безхребетнішого за західних політиків, – каже LIGA.net фінський генерал у відставці Пекка Товері. – Я знаю, бо я – один з них".
Товері – колишній голова військової розвідки Фінляндії, а нині – депутат Європарламенту (політична група Європейської народної партії).
Основна проблема Європи – дуже повільний старт, вважає він. Тож найкращий спосіб заповнити європейський дефіцит зброї – інвестувати в українську промисловість: "За час війни потужність українського військово-промислового комплексу зросла в 35 разів... Українське виробництво втричі дешевше і втричі швидше".
З інтерв'ю Товері LIGA.net ви дізнаєтесь:
- як Фінляндія відновлює "вінтажні" виробництва, щоб зменшити залежність від китайського пороху;
- скільки боєприпасів треба виготовити, щоб заповнити збройні сховища у Європі до "комфортного рівня";
- чому російським спецслужбам так комфортно у країнах ЄС.
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