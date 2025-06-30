"Нет никого слабее и бесхребетнее западных политиков, – говорит LIGA.net финский генерал в отставке Пекка Товери. – Я знаю это, потому что я – один из них".

Товери – бывший глава военной разведки Финляндии, а сейчас депутат Европарламента (политическая группа Европейской народной партии).

Основная проблема Европы – очень медленный старт, считает он. Поэтому лучший способ восполнить европейский дефицит оружия – инвестировать в украинскую промышленность: "За время войны мощность украинского военно-промышленного комплекса выросла в 35 раз... Украинское производство в три раза дешевле и в три раза быстрее".

Из интервью Товери LIGA.net вы узнаете: