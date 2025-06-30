Интервью
Почему Путин — mummunpotkija и что Европе с этим делать. Интервью с генералом Товери
"Нет никого слабее и бесхребетнее западных политиков, – говорит LIGA.net финский генерал в отставке Пекка Товери. – Я знаю это, потому что я – один из них".
Товери – бывший глава военной разведки Финляндии, а сейчас депутат Европарламента (политическая группа Европейской народной партии).
Основная проблема Европы – очень медленный старт, считает он. Поэтому лучший способ восполнить европейский дефицит оружия – инвестировать в украинскую промышленность: "За время войны мощность украинского военно-промышленного комплекса выросла в 35 раз... Украинское производство в три раза дешевле и в три раза быстрее".
Из интервью Товери LIGA.net вы узнаете:
- как Финляндия возобновляет "винтажные" производства, чтобы уменьшить зависимость от китайского пороха;
- сколько боеприпасов нужно произвести, чтобы заполнить склады вооружений в Европе до "комфортного уровня";
- почему российским спецслужбам так комфортно в странах ЕС.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку