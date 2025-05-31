Військові апетити Росії неможливо зупинити переговорами. І найбільша загадка цього року – що робитиме адміністрація президента Дональда Трампа, коли це усвідомить, каже LIGA.net міністр оборони у попередньому уряді Литви Лаурінас Кащюнас. Зараз він є заступником голови комітету литовського Сейму з питань оборони.

Тож для України головне – прискорювати власну оборонну промисловість і бути готовою воювати довго, вважає політик: "А коли український ОПК інтегрується в європейську промисловість – це дозволить вам користуватися грошима Європи".

Який шлях до об’єднання "оборонок" є найпростішим, чи стане Угорщина перешкодою для українських амбіцій у ЄС, у чому найбільша проблема європейського ОПК – в інтерв'ю ексміністра Лаурінаса Кащюнаса для LIGA.net – за хвилину.