Военные аппетиты России невозможно остановить переговорами. И самая большая загадка этого года – что будет делать администрация президента Дональда Трампа, когда это осознает, говорит LIGA.net министр обороны в предыдущем правительстве Литвы Лауринас Кащюнас. Сейчас он является заместителем главы комитета литовского Сейма по обороне.

Поэтому для Украины главное – ускорять свою оборонную промышленность и быть готовой воевать долго, считает политик: "А когда украинский ОПК интегрируется в европейскую промышленность – это позволит вам пользоваться деньгами Европы".

Какой путь к объединению "оборонок" самый простой, станет ли Венгрия препятствием для украинских амбиций в ЕС, в чем самая большая проблема европейского ОПК – в интервью экс-министра Лауринаса Кащюнаса для LIGA.net – за минуту.