Росіяни на сході мають значну кількісну перевагу у силах та артилерії, каже в інтерв’ю BBC генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних сил та Східного угрупування військ.

ЗСУ можуть відповісти на сім-вісім їхніх пострілів – лише одним.

Але навіть в цих умовах українські війська атакують та створили умови для звільнення Бахмута. "Військовослужбовці відчувають, скажімо так, жагу до перемоги. Вони розуміють, що рухаються вперед, попри те що вони рухаються постійно з боями", – пояснює воєначальник.

Про сили росіян на сході, перспективи звільнення Бахмута, помилки терористичної Групи Вагнера – LIGA.net зібрала головні цитати.

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"НА СІМ ПОСТРІЛІВ РОСІЯН – ОДИН ПОСТРІЛ ЗСУ"

На сході – мікс оборони та наступу. "Починаючи від Куп'янська до Лимана ми ведемо оборонні дії. Також ми ведемо оборонні дії й навколо Бахмута. Втім, на цей час ми перейшли до активних наступальних дій з метою покращення тактичного положення й охоплення Бахмута з флангів".

Росіян на сході багато. "Навколо Бахмута, на Лиманському напрямку, зосереджені основні сили російської армії. Ця місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів".

І у ворога – кількісна перевага. "Російські війська мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії. А головне – значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян".

Ціль росіян – весь Донбас. "Для них одне із важливих завдань – прорив нашої оборони й вихід на межі Донецької області. Тому і не дивно, що близько 160 000 російських військ саме перебувають у зоні відповідальності мого оперативно-стратегічного угруповання".

"У ВІЙСЬКОВИХ – ЖАГА ПЕРЕМОГИ"

Просування ЗСУ – не таке швидке, як хотілося б. "Щодня ми просуваємося вперед на відстань від 0,5 до 1 км".

Але варіанту не наступати немає. "І ми це робимо, щоб не дати можливості ворогу перехопити оперативну ініціативу. Нашу ініціативу наступальну. Тому що тривалий час, коли російські війська наступали на Бахмутському напрямку, ми вимушені були лише оборонятися".

"Не можна досягти перемоги тільки обороняючись. Звичайно, ми плануємо активні наступальні дії на тлі загальної оборонної операції".

Просування – важливе для бійців. "Це дає дуже великий моральний стимул для наших військовослужбовців… Вони розуміють, що рухаються вперед, попри те що вони рухаються постійно з боями".

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І ЗСУ наступають розумно. "Ми проводимо наступальні дії на декількох напрямках, створюючи окрему перевагу в силах і засобах на доволі таких обмежених ділянках. І тоді ми використовуємо свою перевагу".

"Дуже продумана кожна операція. Кожен день таких наступальних дій детально планується, тому ми маємо значно менші втрати в особовому складі. І досягаємо успіху в основному шляхом застосування маневру, ударами у фланг, обходом, охопленням і виходом в тил".

"СТВОРЕНІ ВСІ УМОВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ БАХМУТА"

Звільнити Бахмут – принципово. "Справа честі. Ми втратили багато наших побратимів, багато наших військовослужбовців, коли ми обороняли Бахмут… Це було квітуче місто. А зараз це просто мертве місто, це руїни майже суцільні. І тому ми просто зобов'язані його повернути".

І умови для цього є. "Створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами".

"Розташування російських військ нині нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Цим просто не можна не скористатися".

Місто має важливе значення. "Це центр зосередження основних напрямків і доріг. Через Бахмут ідуть дороги з Дебальцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки та дорога зі Слов'янська".

"Використовуючи розвинуту мережу доріг, російські війська можуть наступати щонайменше в трьох таких операційних напрямках. Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута – це зосередження різного роду панівних висот… Це підвищує його роль як плацдарму для наступу".

"Буквально в 3 км за Бахмутом розпочинається наступне місто Часів Яр. Нам дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там перебуває в низині".

А терористи Вагнера об Бахмут опеклися. "Це була велика помилка Вагнера, коли він повністю заліз в Бахмут, зазнав шалених втрат в особовому складі. Фактично вони втратили боєздатність".

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