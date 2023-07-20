Россияне на Востоке имеют значительное количественное преимущество в силах и артиллерии, говорит в интервью BBC генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными силами и Восточной группировкой войск.

ВСУ могут ответить на семь-восемь их выстрелов – только одним.

Но даже в этих условиях украинские войска атакуют и создали условия для освобождения Бахмута. "Военнослужащие испытывают, скажем так, жажду победы. Они понимают, что двигаются вперед, несмотря на то, что они двигаются постоянно с боями", – объясняет военачальник.

О силах россиян на Востоке, перспективах освобождения Бахмута, ошибках террористической группы "Вагнера" – LIGA.net собрала главные цитаты.

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"НА СЕМЬ ВЫТРЕЛОВ РОССИЯН – ОДИН ВЫСТРЕЛ ВСУ"

На Востоке – микс обороны и наступления. "Начиная от Купянска до Лимана, мы ведем оборонительные действия. Также мы ведем оборонительные действия и вокруг Бахмута. Впрочем, в настоящее время мы перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов".

Россиян на Востоке много. "Вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии. Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов".

И у врага – количественное преимущество. "Российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. А главное – значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян".

Цель россиян – весь Донбасс. "Для них одна из важных задач – прорыв нашей обороны и выход на границы Донецкой области. Поэтому и неудивительно, что около 160 000 российских войск как раз находятся в зоне ответственности моей оперативно-стратегической группировки".

"У ВОЕННЫХ – ЖАЖДА ПОБЕДЫ"

Продвижение ВСУ – не такое быстрое, как хотелось бы. " Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км".

Но варианта не наступать нет. "И мы это делаем, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Нашу инициативу наступательную. Потому что продолжительное время, когда российские войска наступали на Бахмутском направлении, мы вынуждены были только обороняться".

"Нельзя достичь победы только обороняясь. Конечно, мы планируем активные наступательные действия на фоне всеобщей оборонной операции".

Продвижение – важно для бойцов. "Это дает очень большой моральный стимул для наших военнослужащих… Они понимают, что двигаются вперед, несмотря на то, что они двигаются постоянно с боями".

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И ВСУ наступают разумно. "Мы проводим наступательные действия по нескольким направлениям, создавая отдельное преимущество в силах и средствах на достаточно таких ограниченных участках. И тогда мы используем свое преимущество".

"Очень продумана каждая операция. Каждый день таких наступательных действий детально планируется, поэтому мы имеем значительно меньшие потери в личном составе. И преуспеваем в основном за счет применения маневра, ударами во фланг, обходом, охватом и выходом в тыл".

"СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БАХМУТА"

Освободить Бахмут – принципиально. "Дело чести. Мы потеряли много наших собратьев, многие наши военнослужащие, когда мы обороняли Бахмут… Это был цветущий город. А сейчас это просто мертвый город, это руины почти сплошные. И поэтому мы просто обязаны его вернуть".

И условия для этого есть. "Созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями".

"Расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Этим просто нельзя не воспользоваться".

Город имеет немаловажное значение. "Это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Через Бахмут идут дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки, и дорога из Славянска".

"Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать как минимум в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот… Это повышает его роль как плацдарма для наступления".

"Буквально в 3 км за Бахмутом начинается следующий город Часов Яр. Нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине".

А террористы "Вагнера" об Бахмут обожглись. "Это была большая ошибка "Вагнера", когда он полностью залез в Бахмут, понес бешеные потери в личном составе. Фактически они потеряли боеспособность".

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