Богдан Данилишин аналізує стратегічні виклики для нового Кабміну. Публікуємо другу частину його статті. Першу частину читайте за посиланням.

Структурний дефіцит іноземної валюти та непередбачуваність валютного ринку

Негативне торговельного сальдо – основний фактор дефіциту платіжного балансу. Додатковий внесок у валютну нестабільність зробила політика валютної лібералізації НБУ, яка спричинила підвищення приватного попиту на купівлю готівкової іноземної валюти.

У 2025 році торговий дефіцит розширився, що стало наслідком слабких темпів приросту внутрішнього виробництва та збільшення потреб у критичному імпорті після ворожих обстрілів. Негативний ефект від розширення торгового дефіциту склав близько 7 відс.п. падіння реального ВВП за 6 місяців 2025 року.

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Валютний дефіцит покривається переважно з неринкових джерел зовнішньої допомоги. Валютні інтервенції НБУ на підтримку гривні складають близько 40 млрд дол. на рік (у 2024 році зросли на 22 % порівняно з попереднім роком, у січні-червні 2025 року – ще на 24%). У 2025 році валютний попит зростає переважно завдяки попиту бізнесу, тоді як і в 2024 році ключовим фактором нарощування валютного попиту була поведінка населення.

Економіка потребує інвестицій для посилення конкурентоспроможності реального сектору і зниження торгового дефіциту.

Посилює невизначеність гнучкий режим курсоутворення, в рамках якого рівень обмінного курсу фактично визначається не торговим балансом, а непередбачуваними інтервенціями НБУ. Як наслідок – населення та бізнес природно почали віддавати перевагу виведенню коштів у валютні активи.

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