Нам важливо не тільки налагодити робочі відносини з новим урядом, а й попередити або мінімізувати експлуатацію антиукраїнської тематики тими, хто поза владою в Польщі

З новим урядом у Польщі на чолі з Дональдом Туском пов’язують надії на зменшення напруги останніх місяців не тільки на лінії Україна – Польща, а й на лінії Варшава – Брюссель. Втім, замість з нагнітання ситуації переходити одразу до ейфорії варто пам’ятати: з Польщею нам варто будувати раціональні, взаємовигідні відносини, що дозволить конкурувати цивілізовано там, де ця конкуренція буде (агропромисловість і транспортні перевезення – тільки перші ластівки), і співпрацювати там, де це несе безумовну вигоду обом сторонам (оборона, безпека, військово-промисловий комплекс як база).

Україні варто будувати альянс з Польщею як з країною, тому дуже важливо не мати перегрітих очікувань стосовно нового уряду і так само важливо – не конфронтувати з тепер вже опозиційною ПіС.

Щодо стратегічних питань (початок переговорів про вступ до ЄС, НАТО, збройна підтримка України) – більш спокійний і тісний контакт між Варшавою і Брюсселем позитивно позначиться на потребах України.

Очікується зняття напруги з блокадою транспортних перевезень на кордоні. Але на загал я б позбувалася ілюзій про автоматичне усунення будь-яких конфліктних питань на цьому, більш тактичному рівні. Найкращим сценарієм буде, якщо манера взаємодії українського і польського урядів повернеться до раціональної роботи в кабінетах, а не в публічному просторі.

Уряд Туска вимушений буде маневрувати і діяти згідно з інтересами Польщі, особливо зараз – коли поляризація дійшла високого рівня. На цьому Туск теж в промові окремо наголошував: потрібно консолідувати суспільство, а не займатися польсько-польською війною.

ПіС і та ж сама Конфедерація в опозиції – це не означає, що вони зникли з політичного простору. І, чесно кажучи, я б справді зараз як ніколи замислювалася про рівновіддаленість українського політикуму у владі від будь-якого табору в Польщі. Нам важливо не тільки налагодити робочі відносини з новим урядом, а й попередити або мінімізувати експлуатацію антиукраїнської тематики тими, хто поза владою в Польщі.

Ну і для тяглості міждержавних відносин: саме уряд ПіС після 24 лютого 2022 року довгий час виконував роль політичного тарана інтересів України і в ЄС, і в НАТО. Попри високу напругу останніх місяців, Україна і Польща у 2022 році повернулися до активної взаємодії, тому зараз починаємо не з чистого аркуша.

Оригінал

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net