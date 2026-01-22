Давос-2026 перетворився на арену геополітичної ревізії – Дональд Трамп відступив від погроз європейським союзникам, але дав зрозуміти, що правила світового порядку змінились. Відклавши митну війну з Європою і захоплення Гренландії, він заявив, що європейці заборгували США, і мають заплатити.

Європейці образилися на Трампа – союзник, на якому трималася безпека після Другої світової, дедалі більше нагадує суперника. LIGA.net зібрала ключові враження від цьогорічного Давосу у євродепутатів та світових медіа. Ось три головні висновки.