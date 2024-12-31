Можна накачати себе ядерними стероїдами, накопичити багато грошей, але якщо у вас немає головного – нічого не вийде

Напередодні були чергові роковини з моменту утворення СРСР (угоду підписано 30 грудня 1922 року).

Путін п'є поминальну і бачить себе реаніматором трупу короткострокового світового "полюса", що вже розклався.

Але знаєте чому Росія, на відміну від СРСР, не стане світовою наддержавою, попри її ядерний арсенал, територію та амбіції?

Тому що в історії видно, що тривалий світовий вплив набувають ті країни, які несуть іншим народам не лише війну чи гроші, а й ідеологічні цінності – успішну модель життя, підтвердженням якої самі вони є.

Такими є США – з їхніми демократичними та ліберальними цінностями. Таким був Радянський Союз із його ідеєю соціальної рівності. Такими були римляни зі своїм прогресом для поневолених народів. Такою була Велика Британія із її технологічною революцією.

Це універсальні цінності, зрозумілі та бажані для інших країн та народів. Вони навіть через трагічні війни, зрештою, робили світ кращим, розвивали людство.

А що може дати світові росія, окрім "русского мира" та концепції "скрізь де я поссяв – російська земля"?

Москва не має ідеології, яка була б затребувана ще десь, окрім самої РФ. Тому вплив сучасної Росії може існувати лише в промитих пропагандою мізках росіян.

До речі, те саме стосується і Китаю. Так, потужна економіка, великі гроші, але чи багато народів світу захочуть жити в багатій, проте невільній країні?

Уся історія людства показує, що саме прагнення свободи було одним із головних ідеалів Homo sapiens. Можна сміливо сказати, що це прагнення, власне, і було головним двигуном історії.

Отже, можна накачати себе ядерними стероїдами, можна накопичити багато грошей, але, якщо у вас немає ідеологічних цінностей, які ви можете запропонувати іншим народам, то світовою наддержавою ви не станете. У найкращому разі – регіональним центром впливу.

Та й то ненадовго. Як писав Ленін: ідеї підкорюють маси. Гроші та зброя – це лише допоміжні фактори...

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