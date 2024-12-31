Можно накачать себя ядерными стероидами, накопить много денег, но, если у вас нет главного – ничего не выйдет

Накануне прошла очередная годовщина образования СССР (договор подписан 30 декабря 1922 года).

Путин пьет поминальную и видит себя реаниматором уже разложившегося трупа краткосрочного мирового "полюса".

Но знаете почему Россия, в отличие от СССР, не станет мировой сверхдержавой, несмотря на ее ядерный арсенал, территорию и амбиции?

Потому что в истории видно, что длительное мировое влияние получают те страны, несущие другим народам не только войну или деньги, но и идеологические ценности – успешную модель жизни, подтверждением которой они сами являются.

Таковы США – с их демократическими и либеральными ценностями. Таковым был Советский Союз с его идеей социального равенства. Таковы были римляне с их прогрессом для порабощенных народов. Такой была Великобритания с ее технологической революцией.

Это универсальные ценности, понятные и желанные для других стран и народов. Они даже через трагические войны, в конечном счете, делали мир лучше, развивали человечество.

А что может дать миру россия, кроме "русского мира" и концепции "везде где я поссал – русская земля"?

У Москвы нет идеологии, которая была бы востребована еще где-то, кроме самой РФ. Поэтому влияние современной России может существовать только в промытых пропагандой мозгах россиян.

Кстати, то же самое касается и Китая. Да, мощная экономика, большие деньги, но многие ли народы мира захотят жить в богатой, однако несвободной стране?

Вся история человечества показывает, что именно стремление к свободе было одним из главных идеалов Homo sapiens. Можно сказать, что это стремление, собственно, и было главным двигателем истории.

Так что можно накачать себя ядерными стероидами, можно накопить много денег, но, если у вас нет идеологических ценностей которые вы можете предложить другим народам, то мировой сверхдержавой вы не станете. В лучшем случае – региональным центром влияния.

Да и то ненадолго. Как писал Ленин: идеи покоряют массы. Деньги и оружие – это только вспомогательные факторы...

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net