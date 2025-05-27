Це абсолютно раціональні дії з боку Росії

Москва тестує межі та реакцію Трампа і далі підвищує ставки, фактично формуючи підручник для КНР та інших конкурентів США, як поводитися з новою адміністрацією.

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Кремль підійматися сходами ескалації, штучно створюючи обставини, виключення яких зможе продати Трампу як послугу. Це маніпуляція.

РФ перевіряє, де та лінія, за якою з боку Трампа слідуватимуть дії.

Для Москви важливо розуміти, які інструменти Трамп волітиме застосувати після перетину цієї лінії.

Кремлівсько-китайська агентура фіксує, як відбуваються процеси всередині американської команди, коли Москва підвищує напруження.

Так, це російська кривава вистава, але з дуже раціональною метою.

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