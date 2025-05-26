У той самий час, коли Славомір Метцен у своєму зручному та безпечному офісі в Торуні розмовляв спочатку з Каролем Навроцьким, а потім з Рафалом Тшасковським про те, чи має майбутній польський президент блокувати вступ України до НАТО та відправлення польських солдатів до цієї країни, – саме тоді росіяни атакували українських цивільних громадян ракетами та дронами. Знову гинули люди, зокрема діти. Київ, розташований лише за 500 км від кордону з Польщею, пережив одну з наймасовіших атак з початку повномасштабної війни.

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Війна йде дуже близько, зовсім поруч із нами гинуть безневинні люди. Достатньо поглянути на карту, щоб зрозуміти: якщо Росія атакує нас із Калінінградської області чи з території Білорусі, то найшвидше та найефективніше на допомогу нам зможуть прийти українці.