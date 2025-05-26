В то самое время, когда Славомир Метцен в своем удобном и безопасном офисе в Торуни разговаривал сначала с Каролем Навроцким, а затем с Рафалом Тшасковским о том, должен ли будущий польский президент блокировать вступление Украины в НАТО и отправку польских солдат в эту страну, – именно тогда россияне атаковали украинских мирных граждан ракетами и дронами. Снова гибли люди, в том числе дети. Киев, расположенный всего в 500 км от границы с Польшей, пережил одну из самых массированных атак с начала полномасштабной войны.

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Война идет очень близко, совсем рядом с нами гибнут невинные люди. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: если Россия атакует нас из Калининградской области или с территории Беларуси, то быстрее и эффективнее всего на помощь нам смогут прийти украинцы.