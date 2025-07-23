Це катастрофа для нашого шляху на вступ у ЄС (скасування незалежності НАБУ і САП – Ред.). Та і для іміджу країни – на жаль, не лише президента, а загалом.

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Виявляється, кільце всевладдя і недоторканості сильніше за російські ракети й танки.

Ще трохи й ми почуємо, що, мовляв, ЄС не такий, сам винуватий, сам нас не хоче, забагато вимагає, замало грошей дає, і повний російських агентів. Верховний головнокомандувач не потребує європейських підказок, як йому керувати країною.

Звісно, Європа не припинить надавати підтримку. Там розуміють всі потенційні наслідки. Але одна справа допомога країні, яка у війні рухається до членства, і інша – це допомога країні, яка просто у війні.

Ми навіть можемо просунутись по різних секторах, наблизити законодавство по різних главах. Але навряд тепер є шанс відкрити кластер фандаменталс – навіть якщо Орбан зніме вето. А отже, і переговори не прогресуватимуть. Що в принципі багатьох у ЄС влаштує, бо означатиме, що Україна ще дуже довго не вступить, а отже, не відбере у них частину бюджету чи ринку.

Про яке відновлення, повернення українців додому, інвестиції та економічний розвиток говоритиме президент тепер – не уявляю. Хоча чому, уявляю. Натхненно, емоційно, зі звинуваченнями всіх зовнішніх партнерів, хто винуватий.

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