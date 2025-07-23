Это катастрофа для нашего пути к вступлению в ЕС (отмена независимости НАБУ и САП – Ред.). И для имиджа страны — к сожалению, не только президента, а в целом.

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Оказывается, кольцо всевластия и неприкосновенности сильнее российских ракет и танков.

Еще немного и мы услышим, что, мол, ЕС не такой, сам виноват, сам нас не хочет, слишком много требует, мало денег дает и полон российских агентов. Верховный главнокомандующий не нуждается в европейских подсказках, как ему управлять страной.

Разумеется, Европа не прекратит оказывать поддержку. Там понимают все возможные последствия. Но одно дело — помощь стране, которая в условиях войны движется к членству, и совсем другое — помощь стране, которая просто находится в состоянии войны.

Мы даже можем продвинуться в отдельных секторах, приблизить законодательство по разным главам. Но вряд ли теперь есть шанс открыть кластер fundamentals — даже если Орбан снимет вето. А значит, и переговоры не будут продвигаться. Что в принципе многих в ЕС устроит, потому что будет означать, что Украина еще очень долго не вступит, а значит, не отберет у них часть бюджета или рынка.

О каком восстановлении, возвращении украинцев домой, инвестициях и экономическом развитии теперь будет говорить президент — не представляю. Хотя почему, представляю. Вдохновенно, эмоционально, с обвинениями всех внешних партнеров, кто виноват.

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