Всі, здається, розуміють, що мобілізація необхідна, якщо ми хочемо зберегти Україну, зберегти власні права і свободи, захистити своїх дітей. Всі розуміють, але мало хто приймає необхідність своєї особистої мобілізації, і не тільки тому, що страшно, не тільки тому, що мобілізація руйнує звичний спосіб життя, а часто руйнує і особисте життя, сім'ї, але головне, я думаю, – люди не приймають свою особисту мобілізацію, тому що мобілізація несправедлива.

Хто не зміг відмазатися, відкосити, заплатити – той і йде служити, хто не має броні – їде на фронт, кого спіймали – тому не пощастило, багаті проводять час в ресторанах, бідні – в окопах, нехай спочатку військові пенсіонери, поліціянти, судді і прокурори, а потім вже я. Саме так аргументують свою позицію противники особистої мобілізації. В їхніх аргументах є правда, але немає виправдання.

Що треба зробити, щоб мобілізація була справедливою?

Перше – повернутися до конституційних норм. У Конституції України немає вікових та гендерних обмежень для проведення мобілізації. Так, звичайно, уряд і президент можуть оголошувати мобілізацію окремих вікових груп (як зараз, з 25 років) і не мобілізувати жінок, однак це не додає мобілізації справедливості.

Друге – скасувати штучні привілеї для молоді ("контракт 18-24"), яких не мають ті, хто зумів вижити з 2022-го, з 2014-го року.

Хоча багато військових, особливо командири, вітають такі правила, прагнучи наповнити свої поріділі підрозділи особовим складом, проте молоді "мільйонери" з правом виїзду за кордон серед виснажених старих солдатів – ця історія теж не про справедливість.

Третє – повинен бути чіткий механізм демобілізації. Хоча б тимчасової. Хоча б у вигляді тривалої відпустки. Війна буде ще довгою, і ті мобілізовані, які відслужили рік або два роки (наприклад), повинні мати право піти "на дембель" на пів року, наприклад.

Крім того, демобілізувати треба старих, хронічно хворих, покалічених війною (зокрема психічно), а також наркоманів і алкоголіків. Останніх направити в трудові батальйони на будівництво укріплень.

Четверте – дезертирство (СЗЧ – самовільне залишення частини) необхідно заново криміналізувати. Дезертири – які б не були у них мотиви – повинні відповідати за законом, і не відсиджуватися десь на зоні в тилу, а будувати укріплення на першій і другій лініях оборони, відновлювати зруйноване.

Потрібно дати СЗЧ-шникам час – максимум тиждень для повернення в частину, після чого знаходити і карати.

П'яте – потрібна військова поліція як правоохоронна структура для підтримки порядку в прифронтовій смузі, для пошуку і затримання дезертирів, для супроводу мобілізаційних заходів.

Потрібна військова прокуратура, яка б розглядала не тільки справи дезертирів і відмовників, а й правомірність дій командирів, які не бережуть своїх бійців.

Шосте – необхідно відновити строкову службу. Строкова служба повинна бути терміном на один рік для чоловіків і жінок віком від 18 до 22 років.

Строковики повинні служити в тилових районах – охороняти/захищати кордон, узбережжя, важливі державні, енергетичні, військові об'єкти. Строковики повинні активно залучатися до служби в ППО (мобільні групи). Під час проходження строкової служби вони повинні отримати посилений військовий вишкіл.

Сьоме – мобілізаційний вік необхідно знизити до 23 років (як мінімум). Мобілізації повинні підлягати і чоловіки, і жінки. Чоловіки – до 50 років, жінки – до 40 років. Інші – на добровільній основі. Старі в армії не потрібні.

З мобілізованих жінок повинні комплектуватися, переважно, жіночі військові підрозділи ППО, Нацгвардії, ДПСУ для проходження служби в тилових районах.

Восьме – мобілізація повинна стати справедливою, для чого треба скасувати бронювання певних категорій населення.

Мобілізація повинна бути за жеребом – тут не треба винаходити особливий "український велосипед", а використовувати американський досвід, коли на рік вперед розігруються дні народження, і військовозобов'язаний заздалегідь знатиме, в який день йому треба прийти до військкомату. А вже після того, як він прийде до військкомату, протягом 10 днів (наприклад) він зможе або отримати бронь (якщо є підстави для цього), або відправитися до центру підготовки.

Дев'яте – функції військкоматів (ТЦК) треба передати із Сухопутних військ до цивільної структури, яку слід формувати переважно з ветеранів війни, інвалідів війни, героїв війни, які вийшли у відставку з різних причин.

Упевнений, що в разі виконання цього плану або подібного до нього, армія, що воює, отримає мінімум пів мільйона здорових бійців, позбудеться хворих, літніх, а також алко- та наркозалежних. Охорону та оборону тилових районів і неба над країною візьмуть на себе військовослужбовці строкової служби та жіночі підрозділи.

Головне – стане більше справедливості та мотивації. Все буде по-чесному.

Чи можна таке зробити швидко? Звичайно, адже є перевірений "турборежим" у Верховній Раді. Потрібна тільки політична воля.

