Реалії армії країни-агресора більше нагадують звичаї кримінальних угруповань, що докотилися до повного беззаконня

Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції

У середині січня тривалість великої війни в Україні (і це якщо не брати до уваги "малої", яка велася від початку 2014 року) зрівняється з тривалістю тієї, яку в Росії називають "Великою Вітчизняною". За цей час російська армія не те що не "дійшла до Берліна", вона досі тупцює на Донеччині, удобрюючи її поля та лісопосадки своїми кишками.

Причому багато хто з російських солдатів, хто розлучився з життям в Україні, помер від рук своїх. Тортури і страти в російській армії – звичайна практика.

