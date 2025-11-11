Москва намагається зламати волю України до опору. Щоб протидіяти цьому тиску, Києву потрібно посилити власні операції

Від цього літа війна в Україні набула нового виміру. Росія посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, здійснивши дев’ять масованих ударів від початку жовтня. Останні, у п’ятницю й суботу, за допомогою комбінації дронів і балістичних ракет, призвели до тривалих відключень електроенергії по всій країні, що вплинуло на постачання тепла й води у кількох містах.

Рухаючись на полі бою повільно, як равлик, Росія знову різко нарощує зусилля, щоб виграти війну до зими, збільшуючи труднощі для населення. Вона сподівається, що цей психологічний тиск призведе до краху громадської підтримки продовження опору.

Але цього року російські удари зустріли українську відповідь. Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, використовуючи комбінацію дронів і власних ракет.

Українські удари уражали нафтопереробні заводи на відстані до Рязані, Саратова й Волгограда на заході країни й навіть Тюмені в Сибіру, а також паливні склади, насосні станції та інші логістичні вузли.

За даними одного російського джерела, до кінця жовтня українські удари дронами уразили понад 50 відсотків із 38 основних нафтопереробних заводів Росії більше ніж один раз.

У вересні Україна уразила нафтову експортну інфраструктуру на Балтійському морі. Також були атаки на гілку нафтопроводу "Дружба", що транспортує нафту до Угорщини й Словаччини, а також на невелику кількість російських теплоелектростанцій – що спричинило локальні відключення електроенергії у кількох прифронтових містах.

Нерівна боротьба?

