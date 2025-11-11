Лучшая защита Украины от энергетической войны Путина – удары по нефтяной отрасли России
С этого лета война в Украине приобрела новое измерение. Россия усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, совершив девять массированных ударов с начала октября. Последние, в пятницу и субботу, с использованием комбинации дронов и баллистических ракет, привели к длительным отключениям электроэнергии по всей стране, что повлияло на снабжение теплом и водой в нескольких городах.
Двигаясь на поле боя медленно, как улитка, Россия снова резко наращивает усилия, чтобы выиграть войну до зимы, увеличивая трудности для населения. Она надеется, что это психологическое давление приведет к краху общественной поддержки продолжения сопротивления.
Но в этом году российские удары встретили украинский ответ. Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России, используя комбинацию дронов и собственных ракет.
Украинские удары поражали нефтеперерабатывающие заводы на расстоянии до Рязани, Саратова и Волгограда на западе страны и даже Тюмени в Сибири, а также топливные склады, насосные станции и другие логистические узлы.
По данным одного российского источника, к концу октября украинские удары дронами поразили более 50 процентов из 38 основных нефтеперерабатывающих заводов России более чем один раз.
В сентябре Украина поразила нефтяную экспортную инфраструктуру в Балтийском море. Также были атаки на ветку нефтепровода "Дружба", что транспортирует нефть в Венгрию и Словакию, а также на небольшое количество российских тепловых электростанций – что вызвало локальные отключения электроэнергии в нескольких прифронтовых городах.
Неравная борьба?
