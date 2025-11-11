Москва пытается сломить волю Украины к сопротивлению. Чтобы противостоять этому давлению, Киеву нужно усилить собственные операции

С этого лета война в Украине приобрела новое измерение. Россия усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, совершив девять массированных ударов с начала октября. Последние, в пятницу и субботу, с использованием комбинации дронов и баллистических ракет, привели к длительным отключениям электроэнергии по всей стране, что повлияло на снабжение теплом и водой в нескольких городах.

Двигаясь на поле боя медленно, как улитка, Россия снова резко наращивает усилия, чтобы выиграть войну до зимы, увеличивая трудности для населения. Она надеется, что это психологическое давление приведет к краху общественной поддержки продолжения сопротивления.

Но в этом году российские удары встретили украинский ответ. Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России, используя комбинацию дронов и собственных ракет.

Украинские удары поражали нефтеперерабатывающие заводы на расстоянии до Рязани, Саратова и Волгограда на западе страны и даже Тюмени в Сибири, а также топливные склады, насосные станции и другие логистические узлы.

По данным одного российского источника, к концу октября украинские удары дронами поразили более 50 процентов из 38 основных нефтеперерабатывающих заводов России более чем один раз.

В сентябре Украина поразила нефтяную экспортную инфраструктуру в Балтийском море. Также были атаки на ветку нефтепровода "Дружба", что транспортирует нефть в Венгрию и Словакию, а также на небольшое количество российских тепловых электростанций – что вызвало локальные отключения электроэнергии в нескольких прифронтовых городах.

Неравная борьба?

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net