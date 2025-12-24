Очікування на 2026 рік: Остання спроба минулого вбити майбутнє
Ризикну припустити, що війна Росії проти України – це остання війна в Європі за землю і населення. Усю світову історію держави – тобто бандити, які привласнили собі монополію на насильство і підпорядкували насамперед своїх одноплемінників, – билися один з одним за ресурси.
З часів первісних племен головним ресурсом були люди. Щойно сильні самці homo sapiens зрозуміли, що слабких одноплемінників можна не тільки зжерти, а й змусити приносити їжу, люди стали головним джерелом прибутку. А коли з'явилися землеробські господарства, другим ключовим ресурсом стала земля – точніше, те, що на ній росте, і те, що в ній знаходиться. Саме за це люди розбивали одне одному голови останні десять тисяч років.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)