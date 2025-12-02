Вибори додають як пункт угод, коли мова про внутрішній конфлікт, а не за результатом злочину агресії

У контексті дискусії про територіальні поступки та вибори за результатами зустрічі між українською й американською делегацією. Якщо реальний інтерес державного секретаря та США – захист суверенітету України і сталий мир, то виборів на догоду російському інтересу в цих діалогах не повинно бути.

Будь-яке політичне перезавантаження повинно відбуватись в умовах сталих безпекових гарантій та на підготовленій основі (закон, практики й інфраструктура). Це захищатиме Україну від російських впливів, технологій, грошей і провокацій під час кампанії (від терористичних до політичних).

Вибори додають як пункт угод коли мова про внутрішній конфлікт та громадянські війни, а не за результатом злочину агресії, вчиненого сусідом.

Що Україні реально потрібно робити вже, щоб не запізнитись зі своєю спроможністю захистити від Москви політичний процес:

Офіційна група в парламенті щодо спеціального закону про перші повоєнні вибори. Це складний процес, якщо в ній працюватимуть влада, опозиція, експерти, але рамка тут вже є поза геополітичними угодами навколо війни. Це Дорожня карта з функціонування демократичних інститутів та рекомендації Європейської комісії за результатами оцінки України щодо виконання зобов'язань як країни-члена в ЄС.

Ніякої руки Москви – лише інтерес суспільства й держави рухатись західним вектором і захищати власну електоральну демократію. Це також подолає конфлікт між владою та опозицією щодо повоєнних виборів, який не може не виникнути, якщо вся робота буде проведена в кулуарний спосіб.

Аудит Державного реєстру виборців, створення системи верифікації своїх даних, зміни виборчої адреси для ВПО та українців за кордоном, активна реєстрація виборців.

Міграційні процеси космічних масштабів, з якими Україна ніколи не мала справи можуть бути якісно пропрацьовані лише якщо кожен виборець завчасно перед виборами матиме можливість заявити та реалізувати свою політичну волю. Якщо зміна виборчої адреси буде проведена вже під час кампанії, то жодна система не зможе переварити цей масштаб.

Також держава матиме тоді належну статистику про те, для якої кількості виборців за кордоном і де саме потрібно відкривати виборчі дільниці.

Гарантії виборчих прав усіх категорій громадян, включно з військовими, і не лише активне виборче право обирати, а й право бути обраними.

Безпека й організаційна підготовка вплинуть на якість і довіру до процесу максимально. Кожен учасник процесу (від виборця до організатора) повинен розуміти базові протоколи безпеки та реагування, адже форм впливів і зривів буде чимало, серед яких терористичні загрози, російські гроші й інформаційні впливи.

Цих пунктів близько сотні, але почнімо з аполітичного та базового. Роботи дуже багато.

