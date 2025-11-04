Технології на передовій: як працюють дрони-перехоплювачі і що ще потрібно врахувати
Такі вже часи, що навіть діти розуміють абревіатуру "БпЛА" без додаткових пояснень. Ворожі безпілотники залишаються однією з найбільших загроз для української цивільної інфраструктури.
За злою іронією, засіб ураження, який багато цивільних лідерів громадської думки і високих військових чинів максимально недооцінювали, виявився одним з найбільш подразливих чинників для системи протиповітряної оборони. Дешевизна і масовість виробництва ударних дронів типу "шахед" дозволяє ворогу перманентно завдавати значної шкоди будівлям та технологічному обладнанню, виснажує ресурси й особовий склад підрозділів протиповітряної оборони.
Але найстрашніше те, що гинуть мирні українці. Російський окупант не обтяжується питаннями моральності або військової доцільності й робить все, що у змозі зробити для заподіяння максимальної шкоди нашій державі та деморалізації українського суспільства.
Зрештою, ми набралися гіркого досвіду шахедних атак, і наші воїни та цивільні спеціалісти навчилися гідно відповідати на загрозу масованих нальотів безпілотників. Технології протиповітряної оборони розвиваються, тож сьогодні ми в авангарді застосування так званих дронів-перехоплювачів.
