Такі вже часи, що навіть діти розуміють абревіатуру "БпЛА" без додаткових пояснень. Ворожі безпілотники залишаються однією з найбільших загроз для української цивільної інфраструктури.

За злою іронією, засіб ураження, який багато цивільних лідерів громадської думки і високих військових чинів максимально недооцінювали, виявився одним з найбільш подразливих чинників для системи протиповітряної оборони. Дешевизна і масовість виробництва ударних дронів типу "шахед" дозволяє ворогу перманентно завдавати значної шкоди будівлям та технологічному обладнанню, виснажує ресурси й особовий склад підрозділів протиповітряної оборони.

Але найстрашніше те, що гинуть мирні українці. Російський окупант не обтяжується питаннями моральності або військової доцільності й робить все, що у змозі зробити для заподіяння максимальної шкоди нашій державі та деморалізації українського суспільства.

Зрештою, ми набралися гіркого досвіду шахедних атак, і наші воїни та цивільні спеціалісти навчилися гідно відповідати на загрозу масованих нальотів безпілотників. Технології протиповітряної оборони розвиваються, тож сьогодні ми в авангарді застосування так званих дронів-перехоплювачів.

