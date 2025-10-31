Росіяни знайшли нову дієву тактику "шахедних" атак по Україні. Способи ефективно обійти українські системи РЕБ – ще шукають. Але уже з’являються "шахеди" з додатковими опціями – штучний інтелект, керування онлайн, протитанкові міни.

Для атак по прифронтових територіях використовують "шахеди", які керуються як FPV. До них залучають бійців "Рубікону", який самі росіяни вважають елітним.

На чому Росія робить акцент у підготовці пілотів свого підрозділу "Рубікон", що змінюється в її останніх "шахедах" та чи зможуть окупанти ще більше масштабувати атаки найближчим часом – LIGA.net розповів військовий фахівець із систем РЕБ і зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).