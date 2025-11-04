Такие уж времена, что даже дети понимают аббревиатуру "БпЛА" без дополнительных объяснений. Вражеские беспилотники остаются одной из самых больших угроз для украинской гражданской инфраструктуры.

По злой иронии, средство поражения, которое многие гражданские лидеры общественного мнения и высокие военные чины максимально недооценивали, оказалось одним из самых раздражающих факторов для системы противовоздушной обороны. Дешевизна и массовость производства ударных дронов типа "шахед" позволяет врагу постоянно наносить значительный ущерб зданиям и технологическому оборудованию, истощает ресурсы и личный состав подразделений противовоздушной обороны.

Но самое страшное то, что гибнут мирные украинцы. Российский оккупант не обременяется вопросами нравственности или военной целесообразности и делает все, что в состоянии сделать для причинения максимального вреда нашему государству и деморализации украинского общества.

В конце концов, мы набрались горького опыта шахедных атак, и наши воины и гражданские специалисты научились достойно отвечать на угрозу массированных налетов беспилотников. Технологии противовоздушной обороны развиваются, поэтому сегодня мы в авангарде применения так называемых дронов-перехватчиков.

