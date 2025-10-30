Щоосені український бізнес розпочинає цикл бюджетного планування – процес, який у роки війни радше схожий на прогнозування під час шторму. Невизначеності багато, але сценарне мислення, яке давно застосовують глобальні корпорації, допомагає вибудувати реалістичну траєкторію.

Ключове питання просте: чи зможе фінансова система України у 2026 році перетворити стійкість, здобуту у війні, на довгострокову конкурентоспроможність. Від того, наскільки країна зуміє залучити капітал, інтегрувати open banking та підтримати малий бізнес, залежатиме темп її економічного відновлення.

Основний виклик – доступ до капіталу

Дешевих грошей не буде. Проте компенсувати воєнні виклики певною мірою зможе цифровізація та автоматизація. У 2026 році саме штучний інтелект та технології автоматизації стануть головними драйверами продуктивності в усіх галузях. Те, що ще вчора було трендом, сьогодні стає економічною необхідністю не лише для фінтеху, а й для будь-якої компанії, яка хоче вистояти і масштабуватися.

