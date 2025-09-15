Великі зустрічі й таємні зникнення: що тепер стало зрозуміло про геополітику Дональда Трампа
Дуже просто, навіть у чомусь банально, буде сказати, що "Трамп непередбачуваний, звідси й всі проблеми". Доволі часто до цього додають і ще одне спрощення – "Трамп передбачуваний виключно у своїй непередбачуваності".
Тому розглядати саміт в Анкориджі, велику зустріч з європейськими лідерами у Вашингтоні, відсутність реакції на велике зібрання ШОС як черговий прояв хаотичного характеру чинного президента – означає позбавити себе можливості зрозуміти реальні мотиви, важелі та ключові елементи його стратегії.
А їх можна відстежити – повірте моєму майже семирічному досвіду роботи над кейсом Трампа. Але варто почати з самого початку, а саме з того, чим Трамп точно не є.
"Велика стратегія"
З часів перемоги у холодній війні вся американська зовнішня політика, доктринально чи інтуїтивно, але все ж дотримувалася загальнозрозумілих правил так званої великої стратегії (ориг. – grand strategy).
