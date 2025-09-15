За хаотичними рішеннями Трампа ховається своя логіка. Розкриваємо, як працює його "вертикаль влади" і що це означає для України та світу

Дуже просто, навіть у чомусь банально, буде сказати, що "Трамп непередбачуваний, звідси й всі проблеми". Доволі часто до цього додають і ще одне спрощення – "Трамп передбачуваний виключно у своїй непередбачуваності".

Тому розглядати саміт в Анкориджі, велику зустріч з європейськими лідерами у Вашингтоні, відсутність реакції на велике зібрання ШОС як черговий прояв хаотичного характеру чинного президента – означає позбавити себе можливості зрозуміти реальні мотиви, важелі та ключові елементи його стратегії.

А їх можна відстежити – повірте моєму майже семирічному досвіду роботи над кейсом Трампа. Але варто почати з самого початку, а саме з того, чим Трамп точно не є.

"Велика стратегія"

З часів перемоги у холодній війні вся американська зовнішня політика, доктринально чи інтуїтивно, але все ж дотримувалася загальнозрозумілих правил так званої великої стратегії (ориг. – grand strategy).

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net