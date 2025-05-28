Думка
думки вголос
Вибори у Польщі: як Україні перезавантажити відносини із сусідом
Євген Магда
політолог та викладач, директор "Інституту світової політики"
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