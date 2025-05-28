Варто готувати новий договір про дружбу і співробітництво — з урахуванням нових ризиків. І актуалізувати гасло: "За наше і ваше майбутнє"

LIGA.net тестує новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

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