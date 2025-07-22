"Напередодні ввечері всі були впевнені, що буде якесь абстрактне рішення РНБО, на виконання якого доведеться створювати законопроєкти. Вийшло рішення про мораторій на перевірки бізнесу – жодного слова про НАБУ. І тільки вранці всі побачили альтернативу. Багато депутатів дізналися про ці правки з чату фракції", – розповів LIGA.net співрозмовник в керівництві фракції Слуга народу.

У вівторок, 22 липня 2025 року, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який на папері мав поліпшити розслідування справ про зниклих безвісти. Але до другого читання в документ внесли правки, які докорінно змінюють повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), фактично підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора. Депутати дізнавалися про критичні зміни буквально в день голосування.

З цього тексту ви дізнаєтеся:

що зміниться в діяльності антикорупційних органів

чому так багато депутатів підтримали закон

які наслідки може мати скасування незалежності НАБУ і САП