"Курортне місто Маріуполь". Як Росія "розвиває" туризм на українському Приазовʼї

З 2023 року Росія, як сама стверджує, взяла за мету "відродити туризм" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Через вибудувану мережу телеграм-каналів, яку виявила Громадянська мережа ОПОРА, а також інші соціальні мережі та медіа російські пропагандисти створюють ілюзію активної роботи окупантів над відновленням туристичного життя.

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Ми проаналізували 3010 повідомлень місцевих проросійських телеграм-каналів, у яких згадано про туризм на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Період, охоплений дослідженням, — з травня 2023 до травня 2024 року.

Політика РФ щодо туризму в окупації

До повномасштабного вторгнення на окупованих з 2014 року територіях Донецької області існував морський курорт у селищі Сєдове. Зі створенням фейкових "ЛДНР" Сєдове стало чи не єдиним можливим місцем відпочинку місцевих жителів на морі.

"Майже на кожній хвіртці тут висить оголошення: "Місць немає". У колишньому сараї розташовується двомісний "номер" – 200 рублів на день за ліжко, 400 – за все приміщення, зручності – у дворі. Сараї, курники, навіси і горища теж переобладнують під розміщення", – розповідало про курорт у серпні 2016 року російське видання Медуза. Однак місцеві мешканці розвивали туризм у селищі переважно самотужки.

Головний курорт фейкових "ЛДНР" – селище Сєдове на Донеччині (джерело: @varlamov в Teletype.in)

Сєдове має популярність серед місцевих (джерело: facebook.com/Valentinovi4/)

У 2022 році Росія окупувала нові населені пункти на узбережжі Азовського і Чорного морів: Маріуполь, Мелекіне та Білосарайську косу в Донецькій області; Мелітополь, Бердянськ, Кирилівку – в Запорізькій; Скадовськ і Арабатську Стрілку – у Херсонській.

Найчастіше російська пропаганда обіцяє нову забудову, відновлення "закинутих українською владою" баз відпочинку та "світле туристичне майбутнє регіону", до того ж часто перебільшуючи потенційну кількість відпочивальників.

У травні 2024 року провладне видання RG.RU опублікувало колонку про туристичні маршрути в "нових регіонах", закликавши своїх читачів відпочивати на морських курортах ТОТ. У коментарі для медіа колаборант Євгеній Балицький "спрогнозував" зростання кількості туристів на ТОТ на 24% порівняно з минулим роком. Це приблизно 100 000 людей – однак як саме вираховували цей відсоток, лишається загадкою.

На нові потоки туристів чекають на 70% більше готелів, ніж торік, – запевняють і місцеві проросійські телеграм-канали. Приймати "гостей" російська влада планує і в захопленій забудові, і в новостворених комплексах. На так зване "відновлення" туристичної інфраструктури окупованих територійуряд РФ виділив з федерального бюджету 521 млн рублів. Як пишуть окремі канали, російська влада планує, що до 2040 року на курорти півдня щороку приїжджатимуть 15 млн туристів.

Водночас російська пропаганда говорить про місця відпочинку на новоокупованих землях як про дешевий, менш якісний та орієнтований переважно на місцеве населення замінник інших курортів, зокрема кримських.

"Природа і клімат там (на ТОТ) бідніші, особливо унікальні місця, може, і є, але на любителя — парк Асканія-Нова, наприклад, — розповів проросійський науковець із тимчасово окупованого Криму Володимир Єжов. — Найімовірніше, найближчим часом вони матимуть попит як місцеві курорти для жителів нових регіонів. Є велика ймовірність, що там буде організовано центри реабілітації для учасників СВО".

Крім того, Росія застосовує й іншу політику для окупованих курортів:

залучення коштів на забудову туристичної інфраструктури з державного бюджету РФ та від публічних (регіони-шефи) і приватних (бізнеси) інвесторів;

незначна реконструкція: благоустрій пляжів, відновлення баз відпочинку тощо;

інформаційні кампанії, як-от інтервʼю з місцевими колаборантами і російськими політиками про туристичний потенціал регіону;

надання путівок в окуповані курортні містечка мешканцям ТОТ;

побудова дитячих таборів на окупованих частинах узбережжя Азовського і Чорного морів.

Донецька область

"Кому потрібно здійснити свою мрію — нехай їде на Донбас", — саме таким, на думку ватажка ДНР Дениса Пушиліна, має бути туристичне кредо регіону.

Джерело – на скриншоті

У травні 2023 року в своєму телеграм-каналі колаборант Євгеній Солнцев розповів, що РФ профінансує з федерального бюджету старі радянські бази відпочинку на Азовському морі. Також були плани залучення інвесторів, які б мали привабити у ДНР туристів.

Крім приватних інвесторів (яких саме, поки невідомо), в узбережжя Азовського моря вкладаються й шефські регіони РФ: вони нібито долучаються до розбудови та облаштування пансіонатів і баз відпочинку. На квітень 2024 року "Мінекономразвітія ДНР" розробляло 10 туристичних інвестпроєктів на Азовському морі.

Одним із ключових туристичних центрів окупованої Донеччини загарбники визначили Маріуполь. У 2023 році проросійський телеграм-канал "Мариуполь Life" маніпулював, що місто і його околиці стали найпопулярнішим маршрутом для відпочивальників із так званої ДНР, для яких були "створені комфортні умови". Про які саме умови йдеться, невідомо — у прикріпленому до публікації відео під стокову музику повторюються кадри типового пляжного відпочинку.

Представники місцевого управління звітували про створення на замовлення державної компанії "Єдиний замовник у сфері будівництва" пляжу нібито у 100 тисяч гектарів.

Також телеграм-канали поширювали інтервʼю з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним, де той розповів про відмову від планів відновлювати Азовсталь. "Я пам'ятаю наше море у 80-ті роки, коли я була зовсім юною комсомолкою, навіть тоді вода не була такою чистою, а в СРСР за екологією курортів завжди стежили", — перекручує "жителька Маріуполя" Галина Басько виданню "Мариуполь Сейчас".

Однак Донецька область багата й на інші прибережні поселення, які окупанти теж планують зробити більш "туристично привабливими". Це, наприклад, селище Урзуф (яке у 2023 році вважалося найдорожчим курортом окупованої Донеччини), Мелекіне, Ялта (Мангуського району) тощо.

У травні 2024 року "Єдиний інститут просторового планування Російської Федерації" представив генеральний план розвитку "Мангуського муніципального округу". Держава-агресор планує збудувати там нові готелі, зробити дорогу, яка обʼєднуватиме ці населені пункти, та відкрити яхт-клуб. Як забудова вплине на довкілля й історико-культурну спадщину регіону і чи зможе Росія забезпечити спокійний і безпечний відпочинок для туристів, у звіті не зазначено.

Херсонська область

"Дорогою на Арабатській стрілці бігають фазани. Все це — тепер надбання всієї Росії", — висловився колаборант Владімір Сальдо у січні 2024 року в інтервʼю "Русской газете", яке згодом розлетілося по телеграм-каналах Херсонщини.

Сальдо розповів журналістам, що з 2023 року Росія нібито почала активно розвивати туризм на лівобережжі Херсонщини. До цього, в грудні 2023 року, окупант заявляв, що область перебуває на порозі туристичного і будівельного буму. Плани розвитку туризму на Херсонщині Росія озвучує з 2022 року.

"Точкою тяжіння", як висловився місцевий чиновник Сергій Грішин, на окупованій частині Херсонщини можуть стати не тільки морські пляжі, а й береги Дніпра. Як саме можна розвивати туризм на Дніпрі після підриву Каховської ГЕС та в умовах бойових дій, окупант, звісно, не зазначив, але додав, що на Херсонщині вже працюють два російські туроператори.

Також згаданий вище "Єдиний інститут просторового планування Російської Федерації" розробив план "покращення" прибережних районів Херсонщини.

У Генічеську та околицях окупанти прагнуть "розвивати транспортну інфраструктуру" — збільшити транспортний потік через Арабатську Стрілку, реконструювати там дорогу, а також побудувати альтернативний маршрут до Криму. Заявляють про плани звести у місті нові житлові райони. Це, на думку установи, зробить туристичні обʼєкти "більш доступними", але, найімовірніше, її використовуватимуть здебільшого для підтримки військової логістики в регіоні.

У серпні 2023 року пропагандистський телеграм-канал "Pro Херсон" опублікував статтю "Відродження туристичної слави Херсонщини", де звинуватив українську владу у знищенні, крадіжці та приватизації майна в області, а також (як неочікувано) у розміщенні біолабораторій в Асканії-Нові.

"У травні цього року заповідник фігурував у зведеннях Міноборони Росії. За даними військового відомства, тут була одна з українських біолабораторій, яка працювала на замовлення Пентагону", — підігрував російським наративам автор. Утім, за його словами, скоро все зміниться, і завдяки Росії туристична індустрія Херсонщини сягатиме рівня Криму чи Кубані.

Запорізька область

У серпні 2023 року "Запорожское агентство новостей" опублікувало цитату так званого "першого заступника глави регіону" Сергія Толмачова. Той стверджував: як тільки російська армія "відсуне" лінію фронту, туристична галузь в області обовʼязково піде вгору.

І хоча, за даними DeepState, ситуація на Запорізькому напрямку за рік майже не змінилася, у травні 2024 року Олексій Лисов, відповідальний за "соціальний розвиток" окупованої частини Запорізької області, у своєму телеграм-каналі брехав, що регіон готується до туристичного сезону.

Гроші на відновлення інфраструктури надійшли з федерального та регіонального бюджетів. Зокрема, "влада" окупованої області хоче відкрити аквапарки, зоопарк і дельфінарій, попри небезпеку для відвідувачів і тварин. Раніше ж окупаційні ЗМІ наголошували, що пріоритетною має бути безпека відпочивальників.

У червні 2024 року так званий "губернатор Запорізької області" Євгеній Балицький писав, що Бердянськ увійшов до програми відпочинку російського туроператора з Ростова. Маршрут називається "Азовская волна. Выходные в Бердянске".

З 2023 року путівки на окуповані території почали отримувати пільговики з-поміж мешканців ТОТ. Наприклад, за сприяння партії "Единая Россия" у серпні 2023 року в Кирилівці відпочивали ветерани-будівельники Запорізької АЕС. У 2024 році російська влада також планувала відправляти у дитячі табори на ТОТ місцевих школярів.

Хоча основний "контингент" відпочивальників на ТОТ — це місцеві жителі, так званий "сенатор від Запорізької області" у парламенті РФ Дмитро Ворона стверджує, що люди з "центральної Росії" цілком можуть провести відпустку в регіоні.

Представники окупаційної влади в Запорізькій області вже навіть встигли розіграти путівки до Азовського моря на "Міжнародній виставці туризму" в Москві.

Аби мати змогу приймати більше туристів, окупанти активно забудовують узбережжя, а телеграм-пропаганда висвітлює будівництво як першу сходинку до великого туристичного майбутнього регіону.

Наприклад, на Обитічній косі біля міста Приморськ планують побудувати відпочинковий комплекс із санаторіями — близько сотні готелів на 15 тисяч номерів. Окупанти вірять, що "все це збільшить турпотік до 2 мільйонів туристів на рік і дасть понад 20 тисяч нових робочих місць". А в окупованій Кирилівці навіть згадали про людей з інвалідністю: там, крім готелю і майданчика для водних видів спорту, збудують пандус та наймуть сурдоперекладача.

Проросійські телеграм-канали та медіа у січні 2024 року поширювали слова так званого "виконувача обовʼязків міністра курортів і туризму Запорізької області" Ігоря Котляра: "Перевага узбережжя Азовського моря в тому, що там багато вільних земель, і його [узбережжя] можна освоїти системно".

Дитячі табори на ТОТ

У дитячих таборах РФ "перевиховує" й мілітаризує українських школярів, інтегруючи їх у російський культурний та освітній простір. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я встановила, що станом на лютий 2023 року приблизно 6 тисяч дітей з України перебували щонайменше у 43 дитячих таборах Росії та окупованого Криму.

Часто окупанти відправляють дітей на "відпочинок" примусово: відмову батьків ігнорують, їм не повідомляють про умови перебування в таборі, а інколи — навіть про конкретне місце, де зараз живе дитина. Також у таких закладах нерідко затримують зміни, не відпускаючи дітей додому в обіцяні дати.

Загалом за літо окупанти планували відправити на "відпочинок" 327 тисяч місцевих дітей.

У травні 2024 року окупант Олексій Лисов у своєму телеграм-каналі розповів, що в окупованій частині Запорізької області відновлюють мережу дитячих таборів.

Наприклад, у Бердянську на базі центру відпочинку "Красная гвоздика" відкривають філію табору "Артек", куди приїдуть працівники з кримського "Артеку". У таборі планують провести 5 змін, прийнявши більше тисячі дітей з ТОТ.

Що думають потенційні "туристи"

Натомість користувачі соціальних мереж пишуть про загальну занедбаність курортів на ТОТ, високі ціни та небезпеку такого відпочинку. Наприклад, деякі користувачі "ВКонтакте" у групах, присвячених оренді житла на ТОТ (ми знайшли таких 8), скаржаться на закинутість курортів.

Інші ж скаржаться на недостатню вишуканість баз відпочинку. "Урзуф. Заради цього весілля скасовувати?", — відповіла користувачка "ВКонтакте" на допис в одній з груп для оренди нерухомості, де йшлося про те, що авторка хоче замість весілля відпочити з коханим в Урзуфі або Бердянську.

У коментарях до ютуб-відео про відпочинок у Сєдовому невідомий "7108" написав, що відпочивати там — це приниження для людини. "Якщо це ДНР, то це територія Росії, і запевняю вас, ця ганьба буде перероблена в нормальні й навіть хороші умови для людей".

Деякі люди не довіряють розповідям російської влади про безпечність відпочинку на ТОТ. Наприклад, користувачі пишуть негативні коментарі під дописом про Урзуф на dzen.ru, вказуючи, що відпочивати на курортах так званої ДНР небезпечно і невиправдано.

На жаль, за допомогою пропагандистських медіа та сторінок у соціальних мережах держава-агресор створює ілюзію популярності окупованих курортів, розповідає про вкладені гроші й зусилля та повсякчас наголошує на велетенському туристичному потенціалі. Водночас Кремлю байдуже на дефіцит житла серед місцевих, безпеку відпочивальників та шкоду навколишньому середовищу, яку може заподіяти хаотична й непропрацьована забудова.