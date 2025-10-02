Криза не руйнує, а оголює: що робити, коли накриває хвиля хейту
Ми всі живемо під тиском щоденних викликів. За даними дослідження Gradus Research, 87% українців перебувають у стані хронічного стресу, а домінують такі емоції, як втома й напруженість. У цій атмосфері кожен промах – особистий чи корпоративний – може перетворитися на масштабну кризу.
Лише за останній місяць країна обговорювала кілька гучних інформаційних штормів. Ситуація в УКУ з відмовою у поселенні студентки викликала дискусію про права, цінності та репутацію університету. Рекламні ролики "Азову" стали приводом для суперечок – де межа між героїзацією й етикою комунікації, коли йдеться про війну. Походження коштів на відкриття G Bar підняло тему прозорості бізнесу й довіри до інвесторів. А інтерв’ю з Тігіпком у великому бізнес-виданні переросло в репутаційний скандал.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)