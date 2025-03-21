У Туреччині арештували головного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана - мера Стамбула Екрема Імамоглу. Попри заборону на протести, на вулиці найбільшого міста країни, в якому живе 16 млн людей, вийшли десятки тисяч протестувальників. Відбулися сутички з поліцією, десятки осіб затримані.

Імамоглу арештували, щоб не зміг виставити кандидатуру на можливих дострокових президентських виборах. Тепер від протестів залежить, чи зможе Ердоган усунути конкурента. Туреччина стає все більш авторитарною.

Згоду на такий крок Ердоган вірогідно отримав від президента США Дональда Трампа каже LIGA.net асоційована співробітниця European Council on Foreign Relation Аслі Айдінташбас.

Пояснюємо що відбувається у Туреччині та навіщо Ердоган усуває політичного конкурента.

Арешт напередодні висунення кандидатом у президенти

У Туреччині 19 березня арештували Імамоглу і відтоді, попри заборону, тривають протести. У країні обмежили доступ до соцмереж – X, YouTube, Instagram і TikTok, передає Halk TV.

Імамоглу звинувачують у корупції та пособництві тероризму – начебто допомагав Робітничій партії Курдистану (РПК). Ця партія веде збройну боротьбу за незалежність Курдистану і заборонена як терористична в Туреччині, ЄС, Великій Британії та США.

Народно-республіканська партія (НРП), до якої належить Імамоглу, збиралась оголосити його 23 березня кандидатом на наступні президентські вибори. Він – головний конкурент Ердогана, який керує країною з 2003-го. Наступні вибори мають бути у 2028-му, але можуть відбутись і раніше, якщо Ердоган цього захоче.