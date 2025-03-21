В Турции арестовали главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Несмотря на запрет на протесты, на улицы крупнейшего города страны, в котором проживает 16 млн человек, вышли десятки тысяч протестующих. Произошли столкновения с полицией, десятки человек задержаны.

Имаммоглу арестовали, чтобы не смог выставить кандидатуру на возможных досрочных президентских выборах. Теперь от протестов зависит, сможет ли Эрдоган устранить конкурента. Турция становится все более авторитарной.

Согласие на такой шаг Эрдоган, вероятно, получил от президента США Дональда Трампа, говорит LIGA.net ассоциированная сотрудница European Council on Foreign Relation Асли Айдинташбас.

Объясняем, что происходит в Турции и зачем Эрдоган устраняет политического конкурента.

Арест накануне выдвижения кандидатом в президенты

В Турции 19 марта арестовали Имамоглу и с тех пор, несмотря на запрет, продолжаются протесты. В стране ограничили доступ к соцсетям – X, YouTube, Instagram и TikTok, передает Halk TV.

Имамоглу обвиняют в коррупции и пособничестве терроризму – вроде бы помогал Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта партия ведет вооруженную борьбу за независимость Курдистана и запрещена как террористическая в Турции, ЕС, Великобритании и США.

Народно-республиканская партия (НРП), к которой принадлежит Имамоглу, собиралась объявить его 23 марта кандидатом на следующие президентские выборы. Он – главный конкурент Эрдогана, управляющего страной с 2003-го. Следующие выборы должны быть в 2028-м, но могут состояться и раньше, если Эрдоган этого захочет.