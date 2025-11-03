"Висока інфляція в Єгипті торкнулася всього, навіть чайових, – каже 29-річна Марина Калдас, менеджерка із соціальних мереж у Каїрі. – У минулому люди могли заплатити [хабар] від 10 до 20 фунтів, і цього було цілком достатньо. Але тепер, якщо ви заплатите комусь лише 10 фунтів, він нічого не зможе з ними зробити".



The New York Times розповідає про поширену культуру дрібних хабарів у Єгипті, коли платити за офіційну послугу доводиться завжди й усім: медсестрі в клініці або чиновнику, який пропустить швидше поза чергою. Хабарі є частиною єгипетської культури та мастилом, яке дозволяє діяти скрипучій машині поганої економіки.

Багато українців можуть упізнати такі практики: за даними КМІС, у 2025 році 40% громадян назвали Україну "безнадійно корумпованою". LIGA.net переповідає коротко.