"Высокая инфляция в Египте затронула все, даже чаевые, – говорит 29-летняя Марина Калдас, менеджер по социальным сетям в Каире. – Раньше люди могли заплатить [взятку] от 10 до 20 фунтов, и этого было вполне достаточно. Но теперь, если вы заплатите кому-то всего 10 фунтов, он ничего не сможет с ними сделать".



The New York Times рассказывает о распространенной культуре мелких взяток в Египте, когда за официальную услугу приходится платить всегда и всем: медсестре в клинике или чиновнику, который пропустит вас быстрее без очереди. Взятки – часть египетской культуры и смазка, которая позволяет функционировать скрипучей машине плохой экономики.

Многие украинцы могут узнать эти практики: по данным КМИС, в 2025 году 40% граждан назвали Украину "безнадежно коррумпированной". LIGA.net пересказывает кратко.