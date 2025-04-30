Ядерні країни Індія та Пакистан – на порозі війни через теракт в індійському Кашмірі, що забрав 26 життів. 30 квітня міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Нью-Делі планує напасти на країну протягом 24-36 годин.

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Обидві країни не хочуть війни, але Індія має покарати винних за теракт. Один з варіантів для неї – атакувати потенційні бази терористів у Пакистані, каже LIGA.net експертка з питань Східної Азії Наталія Плаксієнко-Бутирська. Пакистанці можуть ударити у відповідь, і ситуація ризикує вийти з-під контролю.

Нова велика війна, хай і далека, відверне увагу світу від агресії Росії в Україні, прогнозує LIGA.net експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру ADASTRA Антон Ганоцький. Києву доведеться ще більше конкурувати за увагу США.

Що буде між Індією та Пакістаном: LIGA.net розглядає два сценарії та три наслідки.