Ядерные страны Индия и Пакистан – на пороге войны из-за теракта в индийском Кашмире, унесшего 26 жизней. 30 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Нью-Дели планирует напасть на страну в течение 24-36 часов.

Обе страны не хотят войны, но Индия должна наказать виновных за теракт. Один из вариантов для нее – атаковать потенциальные базы террористов в Пакистане, говорит LIGA.net эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская. Пакистанцы могут ударить в ответ, и ситуация рискует выйти из-под контроля.

Новая большая война, пусть и далекая, отвлечет мир от агрессии России в Украине, прогнозирует LIGA.net эксперт из Азиатско-Тихоокеанского региона аналитического центра ADASTRA Антон Ганоцкий. Киеву придется еще больше конкурировать за внимание США.

Что будет между Индией и Пакистаном: LIGA.net рассматривает два сценария и три результата.