Щонайменше 260 000 жителів опинилися в пастці у суданському місті Ель-Фашир. 18 місяців місто, що розташоване в західному регіоні Дарфур, перебуває в облозі воєнізованих формувань, які намагаються заморити його голодом до покори. Бойовики звели 32-кілометрову земляну стіну навколо його меж.



У людей жахливий вибір: загинути від голоду чи бомб, якщо залишаться, чи бути зґвалтованими та вбитими у разі спроби втечі. Можна спробувати відкупитись, але це коштує дуже дорого. У країні третій рік триває громадянська війна.

LIGA.net перечитала The New York Times, Sky News, Reuters і зробила три висновки.