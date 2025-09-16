По меньшей мере 260 000 жителей оказались в ловушке в суданском городе Эль-Фашир. 18 месяцев город, расположенный в западном регионе Дарфур, находится в осаде военизированных формирований, пытающихся заморить его голодом до повиновения. Боевики построили 32-километровую земляную стену вокруг его границ.



У людей ужасный выбор: погибнуть от голода или бомб, если останутся, или быть изнасилованными и убитыми при попытке побега. Можно попробовать откупиться, но это очень дорого. В стране третий год идет гражданская война.

LIGA.net прочла The New York Times, Sky News, Reuters и сделала три вывода.