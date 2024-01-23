У Великій Британії успішно випробували нову лазерну зброю DragonFire, розробка якої тривала понад шість років. Це має стати новою сторінкою в боротьбі британських ППО з ворожими БпЛА. Лазер з кілометра влучає в однофунтову монету, здатен прорізати ціль, а вартість пострілу не перевищує 10 фунтів, повідомляє уряд.

Ця зброя може здійснити революцію в боях, зменшивши залежність від дорогих боєприпасів, переконаний міністр оборони Грант Шаппс.

A отже, майбутнє починається вже сьогодні. Лазерна зброя вже не є науковою фантастикою. І це прекрасно розуміють уряди провідних країн, військові та розробники.

У липні 2023 року американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin досягла рекордної потужності в 500 кВт для своїх прототипів лазерної зброї у проєкті HELSI.

Лазерний промінь йде до цілі зі швидкістю світла, і від нього неможливо відхилитися, як це роблять літаки у разі ракетної атаки. Його не вийде зупинити за допомогою РЕБ.

Вартість пострілу – це вартість енергії для генератора. Для американських систем вона становить $1 за кожну спробу, для ізраїльських – $5. Це не можна і близько порівняти із десятками тисяч доларів, які витрачають на ракети.

Це новий текст LIGA.net: досліджуємо потенціал лазерної зброї, розбираємо дослідні та бойові зразки зброї у різних країнах та аналізуємо ринок лазерної зброї разом із експертами з Пентагону, ексвіцемаршалом Королівської авіації Британії і провідними українськими фізиками із КНУ ім. Т.Г. Шевченка.