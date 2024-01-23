Содержание:
  1. "Есть потенциал". Лазерное оружие: что это такое
  2. Панацея на поле боя? Пока – вряд ли
  3. Как это работает (или нет) в мире: от США до Китая
  4. На миллиарды. Современный рынок лазерного оружия
  5. Тенденции рынка направленного энергетического оружия

В Великобритании успешно испытали новое лазерное оружие DragonFire, разработка которого длилась более шести лет. Это должно стать новой страницей в борьбе британских ПВО с вражескими БпЛА. Лазер с расстояния в 1 км попадает в однофунтовую монету, способен прорезать цель, а стоимость выстрела не превышает 10 фунтов, сообщает правительство.

Это оружие может совершить революцию в боях, уменьшив зависимость от дорогостоящих боеприпасов, убежден министр обороны Грант Шаппс.

Следовательно, будущее начинается уже сегодня. Лазерное оружие перестало быть научной фантастикой. И это прекрасно понимают правительства ведущих стран, военные и разработчики.

В июле 2023 года американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin достигла рекордной мощности в 500 кВт для своих прототипов лазерного оружия в проекте HELSI.

Лазерный луч идет к цели со скоростью света, и от него невозможно отклониться, как это делают самолеты в случае ракетной атаки. Его не получится остановить с помощью РЭБ.

Стоимость выстрела – стоимость энергии для генератора. Для американских систем она составляет $1 за каждую попытку, для израильских – $5. Это нельзя и близко сравнить с десятками тысяч долларов, которые тратят на ракеты.

Это новый текст LIGA.net: исследуем потенциал лазерного оружия, разбираем опытные и боевые образцы оружия в разных странах и анализируем рынок лазерного оружия вместе с экспертами из Пентагона, экс-вице-маршалом Королевской авиации Британии и ведущими украинскими физиками из КНУ им. Т.Г. Шевченко.

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