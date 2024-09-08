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У новому випуску:

- Постріл у молоко. Дональд Трамп не в змозі достукатися до ключового електорату. В Республіканській партії розпочинається внутрішня боротьба (The Telegraph)

- Підтримка – окремо, гроші – окремо. Чому у Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами (Reuters)

- Тигр, а не кіт. Початок нової епохи чванства та параної у Китаї (The Economist)

- "Тунельні війни". Виявлені ізраїльськими військовими плани ХАМАСу найчіткіше описують тактики бойовиків (The New York Times)

- Сара-канібалка. Хто вона, Сара Вагенкнехт — партійна лідерка, що "пожирає" німецьких лівих? (Euronews)

- З неба на землю. Ці колишні успішні топменеджери втратили все (Business Insider)

- Мандрівний папа. 87-річний понтифік поїхав у наймасштабнішу подорож країнами південно-східної Азії (Independent)

- Український стимул. Війна в Україні відродила 116-річну фабрику зброї у США (HuffPost)

- Смертельна пробіжка. Жертвами глобального потепління стають професійні бігуни та любителі цього спорту (Associated Press)

- Молодь наступає. Чому покоління Z може стати проблемою для роботодавців та керівників (The Wall Street Journal).

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