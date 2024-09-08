Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Приєднуйтеся до тисяч українців, які вже підтримали якісну журналістику. Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щонеділі (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з нашою редакцією).

У новому випуску:

- Постріл у молоко. Дональд Трамп не в змозі достукатися до ключового електорату. В Республіканській партії розпочинається внутрішня боротьба (The Telegraph)

- Підтримка – окремо, гроші – окремо. Чому у Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами (Reuters)

- Тигр, а не кіт. Початок нової епохи чванства та параної у Китаї (The Economist)

- "Тунельні війни". Виявлені ізраїльськими військовими плани ХАМАСу найчіткіше описують тактики бойовиків (The New York Times)

- Сара-канібалка. Хто вона, Сара Вагенкнехт — партійна лідерка, що "пожирає" німецьких лівих? (Euronews)

- З неба на землю. Ці колишні успішні топменеджери втратили все (Business Insider)

- Мандрівний папа. 87-річний понтифік поїхав у наймасштабнішу подорож країнами південно-східної Азії (Independent)

- Український стимул. Війна в Україні відродила 116-річну фабрику зброї у США (HuffPost)

- Смертельна пробіжка. Жертвами глобального потепління стають професійні бігуни та любителі цього спорту (Associated Press)

- Молодь наступає. Чому покоління Z може стати проблемою для роботодавців та керівників (The Wall Street Journal).